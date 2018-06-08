Энергетики "Дагестанской сетевой компании" оперативно запитали потребителей Тарумовского района

21 минута потребовалась специалистам управляемого МРСК Северного Кавказа Общества "Дагестанская сетевая компания" для восстановления электроснабжения потребителей Тарумовского района Республики Дагестан.

В пятницу в 13.58 мск в результате срабатывания защиты отключилась воздушная линия 110 кВ "Затеречная – Кочубей". Автоматическое и ручное повторные включения оказались неуспешными. Были обесточены 7 подстанций 110 кВ и 11 напряжением 35 кВ. Обесточенная мощность составила 10 МВт.

Благодаря грамотным и оперативным действиям дежурного персонала произведены переключения и в 14.10 мск по резервным схемам подключено 6 МВт мощности, а спустя 9 минут – запитаны все потребители в полном объеме.

На осмотр выведенной в ремонт линии направлена дежурная бригада. Воздушная линия 110 кВ "Затеречная – Кочубей" – одна из самых протяженных в республике – ее длина – 123 км.