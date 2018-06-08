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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Энергетики "Дагестанской сетевой компании" оперативно запитали потребителей Тарумовского района

21 минута потребовалась специалистам управляемого МРСК Северного Кавказа Общества "Дагестанская сетевая компания" для восстановления электроснабжения потребителей Тарумовского района Республики Дагестан.

В пятницу в 13.58 мск в результате срабатывания защиты отключилась воздушная линия 110 кВ "Затеречная – Кочубей". Автоматическое и ручное повторные включения оказались неуспешными. Были обесточены 7 подстанций 110 кВ и 11 напряжением 35 кВ. Обесточенная мощность составила 10 МВт.

Благодаря грамотным и оперативным действиям дежурного персонала произведены переключения и в 14.10 мск по резервным схемам подключено 6 МВт мощности, а спустя 9 минут – запитаны все потребители в полном объеме.

На осмотр выведенной в ремонт линии направлена дежурная бригада. Воздушная линия 110 кВ "Затеречная – Кочубей" – одна из самых протяженных в республике – ее длина – 123 км.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"
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