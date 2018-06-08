Энергетики МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья приведены в повышенную готовность для работы в выходные и праздничные дни

Специалисты ПАО "МРСК Центра" и ПАО "МРСК Центра и Приволжья" в преддверии Дня России усилили контроль за работой объектов электросетевого комплекса в регионах своей деятельности (20 субъектов РФ).

Энергетики проверили техническое состояние оборудования и противоаварийной автоматики, наличие аварийного запаса материалов, готовность к работе резервных источников электроснабжения (РИСЭ). На энергообъектах усилены пожарная и контртеррористическая безопасность. Отработана четкая схема оповещения и вызова оперативного и ремонтного персонала. Налажено эффективное взаимодействие с правоохранительными органами, едиными дежурно-диспетчерскими службам, МЧС и территориальными сетевыми организациями

С 10 по 12 июня в МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья будет организовано круглосуточное дежурство ответственных руководителей исполнительного аппарата, филиалов и производственных отделений компании, специалистов диспетчерских и технических служб, дежурных подстанций, а также оперативных и ремонтных бригад, укомплектованных всеми необходимыми средствами и спецтехникой. Для предотвращения случаев отключения потребителей в этот период будет поддерживаться наиболее надежная схема электроснабжения. Все виды работ на действующем оборудовании электросетевых объектов будут приостановлены.

В общей сложности в выходные и праздничные дни на дежурстве всех филиалах МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья будут единовременно находиться 1348 бригад в составе 4487 и 1872 единицы техники. Всего в случае необходимости к ликвидации технологических нарушений в обеих компаниях могут быть привлечены 2817 аварийно-восстановительных и оперативно-выездных бригад в составе более 14 тысяч человек и свыше 5 тысяч единиц автомобильной и специальной техники, а также силы и средства подрядных организаций. Также в распоряжении энергетиков находятся около полутора тысяч резервных источников электроснабжения (РИСЭ) общей установленной мощностью порядка 49 МВт, которые могут быть задействованы для временной подачи энергоснабжения, в первую очередь социально значимым объектам регионов.

Контакт-центры энергокомпаний в круглосуточном режиме принимает звонки от граждан по бесплатным прямым номерам: МРСК Центра - 8 800-50-50-115 или короткому номеру 13-50 (для стационарных телефонов), а также сообщения по телефону +7 915 -38-000-38 в Viber; МРСК Центра и Приволжья: 8-800-100-33-00, а также сообщения по телефону +7 (920) 05-05-777 в WhatsApp и Viber.