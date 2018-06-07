Глава ФСК ЕЭС встретился с Первым вице-премьером Грузии и руководством совместной компании "СакРусэнерго"

Делегация ПАО "ФСК ЕЭС" во главе с Председателем Правления Андреем Муровым совершила двухдневный рабочий визит в Грузию, в ходе которого состоялись встречи с Первым вице-премьером - министром экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрием Кумсишвили, а также руководством совместной компании АО ОЭС "СакРусэнерго".

Были подведены итоги взаимодействия ФСК ЕЭС и Министерства экономики и устойчивого развития Грузии.

На встрече обсуждались вопросы надежности работы электрических сетей "СакРусэнерго", реализации проектов на территории Грузии, имеющих большое социально-экономическое значение, строительство новых линий электропередачи, в том числе межгосударственных.

Отмечено утверждение стратегии развития компании до 2020 г. и прогнозно до 2030 г., зафиксирована положительная динамика основных финансово-экономических показателей.

Российская делегация также посетила офис "СакРусэнерго", где ознакомилась с текущими вопросами работы компании.

Справочно:



В 1996 году ОАО РАО "ЕЭС России" и Правительство Грузии на паритетных началах (50/50) учредили Акционерное Общество Объединенная Энергетическая Система "ГрузРосэнерго" (АО ОЭС "ГрузРосэнерго").

На баланс АО ОЭС "ГрузРосэнерго" были переданы межгосударственные линии электропередачи, связывающие энергосистему Грузии с энергосистемами соседних стран: ВЛ 500 кВ "Кавкасиони" (Россия-Грузия), включая участок на территории России, ВЛ 500 кВ "Мухрани" и ВЛ 330 кВ "Гардабани" (Грузия-Азербайджан), ВЛ 220 кВ "Аджара" (Грузия-Турция), а также системообразующую сеть внутренних ВЛ 500 кВ. АО ОЭС "ГрузРосэнерго" переименовано в АО ОЭС "СакРусэнерго". На сегодняшний день с российской стороны 50% пакетом акций АО ОЭС "СакРусэнерго" владеет на правах собственности ПАО "ФСК ЕЭС".