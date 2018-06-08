На Новотроицкой ГЭС Каскада Кубанских ГЭС ввели в работу новый трансформатор

В рамках Программы комплексной модернизации на Новотроицкой ГЭС Сенгилеевской группы Каскада Кубанских ГЭС (филиал ПАО "РусГидро") ввели в работу новый трансформатор Т-31. Целый ряд испытаний подтвердил, что оборудование работает без сбоев. Старый трансформатор отработал свой нормативный ресурс и был демонтирован.

Поток воды вращает турбины Новотроицкой ГЭС, генератор вырабатывает энергию, подает ее на трансформатор для преобразования электроэнергии с 6 кВ до 35 кВ, после чего она транспортируется по ЛЭП к поставщикам.

Всего на Каскаде Кубанских ГЭС предстоит обновить оборудование восьми ГЭС и одной ГАЭС. В настоящее время начинается реконструкция открытых распределительных устройств 110 кВ на ГАЭС, ГЭС-1, Свистухинской ГЭС и Сенгилеевской ГЭС. Идут работы по подготовке площадок, ограждений. Проекты на ОРУ планируется завершить к концу 2019 года.