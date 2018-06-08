На Усть-Среднеканской ГЭС продолжается строительство земляной плотины

На строящейся в Магаданской области Усть-Среднеканской ГЭС строители возобновили после зимней паузы отсыпку плотины из смеси песчано-суглинистого и гравийно-галечникового грунтов. До сентября текущего года строителям нужно уложить 88,65 тыс.м³ суглинка.



На настоящий момент готовность земляной плотины в рамках проекта строительства пускового комплекса ГА№3 составляет 93%. Пуск гидроагрегата №3 Усть-Среднеканской ГЭС запланирован на IV квартал 2018 года.

Строительство Усть-Среднеканской ГЭС – один из крупнейших инвестиционных проектов ПАО "РусГидро". Первые два гидроагрегата станции общей мощностью 168 МВт были введены в эксплуатацию в 2013 году, после пуска третьего гидроагрегата мощность ГЭС достигнет 310,5 МВт.

С началом работы Усть-Среднеканской ГЭС надежность электроснабжения населения и промышленных предприятий региона значительно повысилась. Ранее потребности изолированной Магаданской энергосистемы на 95% обеспечивались только одной электростанцией – Колымской ГЭС. Завершение строительства станции даст возможность реализации крупных инфраструктурных проектов в Магаданской области и Чукотском АО, будет способствовать судоходству, регулируя сток реки Колымы.