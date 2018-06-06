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Нижновэнерго усиливает контроль за энергообъектами на время проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года

Нижновэнерго усиливает контроль за энергообъектами на время проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года

8 июня 2018, 16:22
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: НИЖНОВЭНЕРГО

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В целях обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения соревновательных и инфраструктурных объектов ЧМ FIFA 2018 на период проведения матчей решением оперативного Штаба филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Нижновэнерго" с 8:00 7 июня 2018 г. переведен на особый режим работы.

Установлен повышенный контроль за электроустановками, питающими объекты мундиаля. С 4 июня 2018 г. до конца чемпионата организовано круглосуточное дежурство оперативного, ремонтного и административного персонала Нижновэнерго, дежурство постоянных представителей регионального штаба по электроэнергетике (РОШЭ) от филиала в Региональном операционном центре (РОЦ) на стадионе "Нижний Новгород".

Ранее специалисты Нижновэнерго обеспечили бесперебойное электроснабжение электроустановок на стадионе "Нижний Новгород" в период проведения тестовых матчей 15, 28 апреля и 6 мая. Благодаря тщательной подготовке и отработке взаимодействия всех служб, отвечающих за электроснабжение стадиона, во время проведения матчей не было допущено ни одного технологического сбоя в работе электросетевого оборудования и электроустановок, обеспечивающих электроэнергией центральную футбольную арену города.

Напомним, в рамках подготовки электросетевой инфраструктуры к Чемпионату мира по футболу 2018 г. филиал "Нижновэнерго" построил подстанцию (ПС) 110/10 кВ "Стрелка" и распределительный пункт №121 с четырьмя кабельными линиями 10 кВ, а также реконструировал ПС 110/10/6 кВ "Мещерская". Выполнено технологическое присоединение тренировочной площадки в микрорайоне "Мещерское озеро", зданий и сооружений временной инфраструктуры ЧМ-2018 вокруг стадиона "Нижний Новгород" и удаленного пункта досмотра грузового транспорта на ул. Акимова.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Нижновэнерго"
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