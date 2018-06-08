Почти 1,5 тыс. случаев хищения электрической энергии выявлены в столичном регионе

С января по 1 мая текущего года энергетики ПАО "МОЭСК" (входит в ГК "Россети") выявили в столичном регионе почти 1,5 тыс. случаев хищения электрической энергии. В ходе рейдов акции "Честный киловатт" специалисты МОЭСК встречают как случаи самовольного подключения к электросетям и потребления электрической энергии, так и случаи несанкционированных вмешательств в работу приборов учета электроэнергии с целью уменьшения их показаний.

В отношении потребителей, которые пользовались электрической энергией самовольно, не заключив договор энергоснабжения с энергосбытовой компанией, в январе – апреле 2018 года составлено более 160 актов бездоговорного потребления электроэнергии. Стоимость штрафных санкций по актам бездоговорного потребления превысила 640 млн рублей.

Тех, кто самовольно "пытался" скорректировать показания прибора учета в меньшую сторону оказалось значительно больше. Составлены свыше 1,3 тыс. актов безучетного потребления, согласно которым в полезный отпуск ПАО "МОЭСК" вернулось более 55 млн кВтч электрической энергии. Это значит, что недобросовестным потребителям придется оплатить весь объем недооплаченных киловатт-часов, а это в общей сложности более 170 млн рублей.

МОЭСК напоминает, что рейды по выявлению хищений электрической энергии проводятся ежедневно, шансов уйти от ответственности у нарушителей нет. Материалы по фактам выявленного бездоговорного и безучетного электропотребления направляются в правоохранительные органы для привлечения нарушителей к административной или уголовной ответственности. Штраф за незаконное потребление электрической энергии составляет от 10 до 15 тыс. рублей – для физических лиц и от 100 до 200 тыс. – для юридических лиц.

Помимо штрафа, недобросовестному потребителю придется оплатить все похищенные киловатты в объеме, рассчитанном согласно ПП РФ №442 от 04.05.2012. Стоит отметить, что объем и стоимость неучтенного потребления, рассчитанного в соответствии с Постановлением, в разы превосходит объем и стоимость фактического электропотребления по приборам учета.

Если вам стало известно о хищениях электрической энергии, сообщите о них по телефону горячей линии МОЭСК 8 (499) 951-06-49.