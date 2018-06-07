"Ростелеком" создаст "Цифровую территорию" в пригороде Хабаровска

"Ростелеком" принял участие в работе IV Мичуринского бизнес-форума, который прошел в пригороде Хабаровска. Компания представила участникам перспективы реализации программы "Цифровая территория" в Мичуринском муниципальном образовании.

"Цифровая территория" – это пилотный проект компании "Ростелеком" и администрации Мичуринского сельского поселения, направленный на подключение учреждений социальной сферы и бизнес-структур к современным телекоммуникационным услугам и цифровым сервисам.

В рамках программы "Ростелеком" установит систему уличного видеонаблюдения в четырех селах образования: Мичуринском, Виноградовке, Федоровке и Нагорном. Всего будет смонтировано 26 видеокамер. В Мичуринской общеобразовательной школе планируется внедрить информационно-библиотечную систему, которая позволит организовать электронное обучение с применением дистанционных образовательных технологий.

Для организации услуг "Ростелеком" проложит оптические линии связи до Мичуринского муниципального образования. К оптике смогут подключиться администрация, амбулатория, детские сады, многофункциональный центр и другие объекты.

Александр Шадрин, глава Мичуринского муниципального образования:

"Мы заинтересованы в реализации пилотного проекта "Цифровая территория" на базе нашего поселения. Мичуринское расположено в пригородной зоне Хабаровска. Здесь сосредоточены туристические базы и зоны отдыха, детские оздоровительные лагеря. Активно строится коттеджное жилье. И вопрос создания комфортной и безопасной среды важен и для тех, кто здесь живет, и для тех, кто приезжает отдохнуть. Современные цифровые услуги "Ростелекома" помогают решить эту задачу. Планируем, что уже к началу осени часть сервисов будет работать в тестовом режиме".

Александр Логинов, вице-президент – директор макрорегионального филиала "Дальний Восток" ПАО "Ростелеком":

"Цифровые продукты и сервисы повышают качество нашей жизни. Но все эти возможности становятся доступными только при наличии инфраструктуры связи, которая и обеспечивает доступ к информационным технологиям. Программа "Цифровая территория" в Мичуринском даст импульс к преобразованиям во всех сферах: общество получит современные услуги связи, бизнес – "умные" цифровые сервисы, государство – инструменты создания комфортной среды для жизни населения".

