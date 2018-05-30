Ульяновские энергетики ведут ремонт высоковольтных линий электропередачи

Сотрудники филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") — "Ульяновские распределительные сети" продолжают ремонтную кампанию на высоковольтных воздушных линиях электропередачи. До наступления осенне-зимнего периода 2018-2019гг. энергетики планируют отремонтировать 41 воздушную линию напряжением 35-110 кВ.

В текущем году будут отремонтированы стратегически важные линии 110 кВ "Инза – Умыс-1,2", "Димитровградская-1,2", "Димитровград – Тиинск", "Восточная-3,4", "Лесная-1,2", "Сызрань – Ключики-1,2", обеспечивающие электроснабжение объектов ОАО "РЖД", объектов нефтяной и газодобывающий отрасли, научно-исследовательского института атомных реакторов и ряда крупных промышленных объектов.

Энергетикам филиала предстоит выполнить комплекс работ по замене дефектной изоляции ЛЭП, установке гасителей вибрации на провода, ремонту и замене контактных соединений, ремонту надземной части фундаментов и выправке железобетонных опор.

На участках ВЛ общей протяженностью более 650 км будут заменены устаревшие и выработавшие свой ресурс изоляторы, восстановлено антикоррозийное покрытие металлических опор, произведено обновление контура заземления, установлены информационные знаки и знаки, предупреждающие об опасности. Кроме того, важной составляющей ремонтной программы является расчистка трасс и охранных зон воздушных линий от древесно-кустарниковой растительности.

Ремонтная программа филиала "Ульяновские РС" направлена на повышение надежности, безопасной эксплуатации и эффективности работы электросетевого комплекса на территории Ульяновской области. Результатом успешного и своевременного выполнения всех предусмотренных программой мероприятий станет получение филиалом "Ульяновские РС" паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2018/2019 гг.