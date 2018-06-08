В детском центре "Океан" в смене "Энергия Старта" проходят практические занятия

Сегодня, 8 июня, во Всероссийском детском центре "Океан" завершился первый блок практических занятий в рамках профильной смены "Энергия Старта".

На этой неделе специалисты АО "ДРСК" проводили занятия по трем секциям: "Подключаем город", "Энергобезопасность", и "Дизайн-мышление". Так, на занятии "Подключаем город" ребята проходили полный цикл подключения к электроснабжению целого города. Школьники собирали схему электроснабжения, в которую включены все основные элементы небольшого города – ГЭС, высоковольтные трансформаторные подстанции, ЛЭП и потребители – жилой сектор и пекарня. После того, как в пекарню было подано электричество и предприятие выпустило первую партию выпечки, было организовано чаепитие. На секции "Энергобезопасность" ребятам было предложено пройти увлекательную игру-бродилку с вопросами и загадками на электрическую тематику. В рамках этой же секции школьники знакомились с правилами поведения вблизи энергообъектов, а на практике отрабатывали действия по освобождению пострадавшего от поражения электрическим током и оказывали ему первую медицинскую помощь.

В этом году программа занятий по сравнению с прошлым годом была обновлена практически на 60 процентов. Были добавлены новые интересные мастер-классы, игры, лабораторные работы и многое другое. К примеру, на секции "Дизайн-мышление" ребята учились находить нестандартные выходы из сложных ситуаций, основанные на изобретательском, творческом подходе. В ходе занятия каждая группа выделила несколько проблем, с которыми им пришлось столкнуться и предложила свое нестандартное решение одной из этих проблем. На этом занятии ребята отрабатывали также навыки командной работы, учились генерировать смелые идеи и отстаивать свое мнение.

Завтра, 9 июня, между участниками смены из трех отрядов и энергетиками состоится футбольный турнир, посвященный предстоящему Чемпионату мира по футболу. На следующей неделе ребят ждут интересные встречи с энергетиками и возможность напрямую пообщаться со специалистами крупнейших энергокомпаний Дальнего Востока. Дети познакомятся с альтернативными и возобновляемыми источниками энергии. О своих энергосберегающих технологиях расскажут приглашенные специалисты из Японии. Занятия для школьников проведут энергетики АО "ДРСК", ПАО ДЭК и специалисты Фонда "Надежная смена" (г. Москва).

Завершит смену молодежный форум, на котором школьники представят и защитят свои проекты в энергетической сфере, подготовленные совместно с преподавателями в течение всего периода обучения.

Напомним, в начале июня в ВДЦ "Океан" стартовала профильная энергетическая смена "Энергия Старта" для детей 13-17 лет. Организатором смены стало АО "Дальневосточная распределительная сетевая компания" при поддержке Министерства энергетики РФ и ПАО Русгидро.

Участниками смены стали более 100 ребят из Приморского, Хабаровского края, Еврейской автономной области, Амурской и Сахалинской областей и Республики Якутия, которые прошли конкурсный отбор.