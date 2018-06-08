В ходе "Прямой линии с Владимиром Путиным" Александр Новак доложил о ситуации с ценами на топливо

В ходе ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным" Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак доложил о ситуации с ценами на топливо на внутреннем рынке.

Как пояснил глава Минэнерго России, в мае был действительно зафиксирован рост цен на топливо на уровне 5,6% по отношению к апрелю, что выше уровня инфляции, однако на данный момент рост цен остановлен. "Правительством приняты решения, направленные на стабилизацию цен как на оптовом рынке, так и на АЗС. Было принято решение с 1 июня снизить акцизы на автобензины и дизельное топливо, а также не повышать акцизы на нефтепродукты с 1 июля", - сказал Александр Новак.

По словам Министра, эти срочные фискальные меры уже оказали положительное влияние. "Мы видим, что цены с конца мая на АЗС не растут", - подчеркнул Александр Новак.

Глава Минэнерго России отметил, что на уровне Правительства были достигнуты договоренности со всеми нефтяными компаниями о стабилизации цен на АЗС и увеличении объемов производства нефтепродуктов и поставки их на внутренний рынок. "На сегодняшний день существует необходимый объем топлива на внутреннем рынке для обеспечения внутренних потребностей. Дефицита не отмечается", - сообщил Александр Новак.

Министр добавил, что Правительство дополнительно проработало ряд мер, которые могли бы быть направлены на недопущение необоснованного роста цен в дальнейшем.

"Здесь идет речь о повышении экспортной пошлины на поставку нефтепродуктов на экспорт. Для этого подготовлен соответствующий проект закона, который мы готовы в ближайшее время внести в Госдуму. Это будет дополнительным стимулом, чтобы цены не росли на внутреннем рынке", - уверен Александр Новак.

Президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" пообещал в случае необходимости поддержать законопроект о росте пошлины на топливо.