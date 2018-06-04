Завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" посетил ВРИО губернатора Орловской области

Пятого июня на завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" с рабочим визитом приехал ВРИО губернатора Орловской области Клычков Андрей Евгеньевич. Ему показали работу предприятия, рассказали о достижениях, обсудили перспективы дальнейшего развития и возможности сотрудничества с Правительством Орловской области.

Губернатор показал себя, как умный, энергичный, целеустремленный, открытый человек, провел диалог с работниками завода, проявил заинтересованность в развитии производства, обозначил дальнейшие шаги для взаимодействия. Со своей стороны, кабельный завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" планирует активно развивать взаимоотношения с Департаментом Промышленности Орловского региона и надеется на скорые плоды этой значимой встречи.