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Завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" посетил ВРИО губернатора Орловской области

Завод ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ посетил ВРИО губернатора Орловской области

8 июня 2018, 15:54
Рубрика: Новости компаний
Метки: ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ

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ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ

Пятого июня на завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" с рабочим визитом приехал ВРИО губернатора Орловской области Клычков Андрей Евгеньевич. Ему показали работу предприятия, рассказали о достижениях, обсудили перспективы дальнейшего развития и возможности сотрудничества с Правительством Орловской области.

Губернатор показал себя, как умный, энергичный, целеустремленный, открытый человек, провел диалог с работниками завода, проявил заинтересованность в развитии производства, обозначил дальнейшие шаги для взаимодействия. Со своей стороны, кабельный завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" планирует активно развивать взаимоотношения с Департаментом Промышленности Орловского региона и надеется на скорые плоды этой значимой встречи.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО "Кабельный завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ"
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