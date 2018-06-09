Андрей Черезов: "Готовность сетей внешнего и внутреннего электроснабжения стадиона "Самара Арена" находится на высоком уровне"

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов провел выездное совещание по вопросу обеспечения бесперебойного электроснабжения спортивных и инфраструктурных объектов чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в городе Самара.

В мероприятии приняли участие представители Минэнерго России, ФГБУ "САЦ Минэнерго России", Правительства Самарской области, АНО "Оргкомитет "Россия-2018", ФГУП "Спорт-Инжиниринг", ПАО "Россети" и ПАО "МРСК Волги".

Участники совещания обсудили готовность объектов временной инфраструктуры стадиона "Самара Арена", итоги проведения комплексного тестирования стадиона, а также организацию оперативно-эксплуатационного обслуживания электроустановок стадиона и проверку работы систем резервного электроснабжения, в том числе автоматического запуска и работы дизель-генераторных установок (ДГУ).

"Готовность сетей внешнего и внутреннего электроснабжения стадиона "Самара Арена" находится на высоком уровне. При этом еще имеется ряд замечаний, которые необходимо устранить в самые короткие сроки. Учитывая, что в настоящее время не все объекты инфраструктуры подключены к электрическим сетям стадиона, необходимо дополнительно провести комплексное тестирование стадиона "Самара Арена" при максимально возможных нагрузках. Соответствующие поручения даны ответственным исполнителям", - сказал Андрей Черезов.

Заместитель Министра энергетики также сообщил, что в части внутреннего внешнего электроснабжения стадиона организовано круглосуточное дежурство диспетчеров и дежурство оперативного персонала ПС, персонала ОВБ, ремонтного персонала на объектах согласно карты-схемы усиленной эксплуатации по следующим объектам: ПС 110 кВ "Стадион", ПС 110 кВ "Городская - 3", ПС ПС 110 кВ "Студеная", ПС 110 кВ "Т.Колок", РП - 1 стадиона 10 кВ.

Кроме этого, в целях оперативного информирования руководства Минэнерго России и Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (Федерального штаба) о ситуации с электроснабжением спортивных и инфраструктурных объектов чемпионата мира в Самарской области организовано дежурство уполномоченных представителей электросетевых компаний в Региональном операционном центре.