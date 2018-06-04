Большая часть потребителей Ставрополья погашает долги за электроэнергию, не дожидаясь отключения

По данным отдела учета электроэнергии и мониторинга потерь филиала МРСК Северного Кавказа – "Ставропольэнерго" (входит в ГК "Россети"), в целом, по краю ситуация по оплате долгов за энергоресурсы остается относительно высокой.

В мае текущего года 244 потребителя из категории физических лиц и 50 потребителей-юрлиц остались без электроэнергии за долги. Как показывает анализ, 294 должника составили всего 6,3 % от 4 641 заявки, полученной от энергосбытовой компании на введение режима ограниченного потребления.



После получения предупреждения о грозящем отключении почти 93,7 % абонентов-неплательщиков сразу же погасили свои долги.



Статистика с начала текущего года демонстрирует сопоставимые цифры – к крайней мере отключения энергетики прибегли только в отношении 1 214 абонентов. Это всего 6,2 % от числа потребителей, планируемых к отключению.

Стоит отметить, что своевременная оплата счетов за электроэнергию позволяет избежать не только начисления пени, но и оплаты за услуги сетевой компании по новому подключению к линии электропередачи ранее отключенных должников.