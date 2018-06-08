Электроэнергию получили 94 социально значимых объекта в Волгоградской области

За пять месяцев текущего года специалисты волгоградского филиала ПАО "МРСК Юга" (входит в ГК "Россети") обеспечили электроснабжение 94 социально-значимых объектов, большая часть которых расположена в поселках, станицах, селах и хуторах Волгоградской области. Общая мощность подключенных СЗО составила 4,2 МВт.

В начале года заметным событием для жителей областного центра стало техприсоединение нового детского дошкольного учреждения на 260 мест в жилищном комплексе "Санаторный" Кировского района Волгограда. Присоединенная мощность объекта составила 280 кВт. В январе и феврале волгоградский филиал компании подключил к своим электросетям еще три социально-значимых объекта и провел переоборудование подстанции Городская-2 для техприсоединения Центра трансплантации почки и диализа в городе Волжском Волгоградской области.

Среди крупных промышленных и сельскохозяйственных объектов, подключенных к сетям компании с начала года – зернохранилище в Ленинском районе Волгоградской области, складские помещения предприятия, занимающегося производством нефтегазового оборудования и мусороперерабатывающий завод в городе-спутнике Волгограда – Волжском. Новое предприятие по переработке отходов может утилизировать до 450 тысяч тонн мусора в год. Эта площадка – один из объектов уникального для региона экологического технопарка. Присоединенная мощность производства составила 1 МВт.

В апреле волгоградский филиал компании обеспечил технологическое присоединение к своим сетям новой гостиницы "Palace" в Дзержинском районе Волгограда. Присоединенная мощность составила 665 кВт. Основным питающим центром стала подстанция "Фестивальная".

В Котовском и Кумылженском районах выполнены обязательства по техприсоединению к сетям храма Святой Троицы и церкви Покрова Пресвятой Богородицы. Спортивный зал в поселке Ильевка Калачевского района Волгоградской области и парк Победы в поселке Красный Октябрь в Палласовском также получили доступ к электроэнергии. К слову, всего за пять месяцев 2018 года к сетям компании присоединены 20 объектов уличного освещения.

За пять месяцев текущего года волгоградский филиал МРСК Юга полностью исполнил обязательства по 602 договорам ТП мощностью 31 МВт, 95% которых заключены по объектам мощностью до 15 кВт. Более 1,3 тыс. заявок мощностью 231 МВт на новые присоединения приняты за указанный период.

Самыми крупными объектами, присоединенными к сетям филиала с начала текущего года, стали стадион "Волгоград Арена", новый терминал международного аэропорта "Гумрак" и мусороперерабатывающий завод в Волжском.

В ближайшее время к сетям энергокомпании будут подключены жилищный комплекс "Колизей" в Советском районе областного центра, кроме того, дополнительная мощность 7 МВт будет обеспечена маслоперерабатывающему заводу "Каргилл" в Урюпинском районе Волгоградской области.