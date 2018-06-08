Энергетики "Пермэнерго" повышают надежность электроснабжения потребителей Нытвенского района

Специалисты филиала ОАО "МРСК Урала" - "Пермэнерго" приступили к ремонтным мероприятий на подстанции 110/35/10 кВ "Заречье" в городе Нытва.

Энергетикам предстоит выполнить ремонт двух силовых трансформаторов суммарной мощностью 45 МВА, 10 масляных выключателей, 39 разъединителей и заменить 26 опорно-стержневых изоляторов 110 кВ.

Всего на проведение указанных работ будет направлено более 2,9 миллиона рублей.

Подстанция "Заречье" обеспечивает электроснабжение местного металлургического завода, значительную часть социальных и бытовых потребителей города Нытва, а также еще 17 населенных пунктов Нытвенского района.