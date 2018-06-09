Энергетики Северной Осетии повышают надежность электроснабжения социально-значимых объектов

В филиале МРСК Северного Кавказа - "Севкавказэнерго" в рамках ремонтной кампании осуществляется комплексный ремонт энергооборудования, направленный на повышение надежности электросетевого комплекса. В течение года работы будут проведены на 76 питающих центрах в зоне ответственности филиала энергокомпании.

В настоящее время ремонтные работы проходят на подстанциях 35 кВ "Осетия" и "Редант". Персонал Левобережной группы подстанций филиала МРСК Северного Кавказа - "Севкавказэнерго" проводит текущий ремонт силовых трансформаторов, следующим этапом осуществят капитальный ремонт 11 разъединителей 35 кВ. Планируется заменить 66 устаревших фарфоровых опорно-стержневых изоляторов на современные полимерные аналоги. Полимерные изоляторы, в отличие от традиционных фарфоровых, надежнее в эксплуатации, проще в обслуживании и обладают высокими антикоррозийными свойствами. В результате выполнения работ будет повышена надежность работы оборудования подстанций в предстоящий осенне-зимний период.

Проводимые мероприятия на подстанциях "Редант" и "Осетия" особенно значимы, так как питающие центры обеспечивают электроэнергией жизненно-важные и социально значимые объекты республики, в том числе осуществляют электроснабжение водозабора города Владикавказа.

Работы проводятся хозяйственным способом, т.е. силами ремонтного персонала Левобережной группы подстанций филиала МРСК Северного Кавказа – "Севкавказэнерго".

Энергетики осуществят ревизию остального оборудования, снятие технических характеристик, проверят контактные соединения и отбор пробы масла, а также чистку, протяжку всех соединений. Далее энергетики проведут высоковольтные испытания и проверят устройства релейной защиты и автоматики.

Аналогичные работы до конца года сотрудники Левобережной группы подстанций филиала "Севкавказэнерго" проведут на подстанциях "Юго-Западная", "Ногир", "Янтарь", "Кармадон", "Фиагдон".

