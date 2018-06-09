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Отраслевые новости: Энергетика

Энергетики Свердловской ТЭЦ модернизируют оборудование водогрейного котла

Энергетики Свердловской ТЭЦ модернизируют оборудование водогрейного котла

9 июня 2018, 17:38
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС

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На Свердловской ТЭЦ началось техническое перевооружение поверхностей нагрева водогрейного котла № 11, которые эксплуатировались порядка 20 лет и выработали свой нормативный ресурс. В работе агрегата возникали нештатные ситуации, и это осложняло подачу необходимой тепловой нагрузки в отопительный период на контур циркуляции "Градмаш" (обеспечивает теплом и горячим водоснабжением потребителей микрорайона Уралмаш: от ул. Машиностроителей до ул. Победы и от пр. Космонавтов до ул. Бакинских Комиссаров).

Проектом предусмотрена замена верхней и нижней конвективных частей. Специфика проводимых работ требует применения грузоподъемных механизмов и практически непрерывного участия мостового крана котлотурбинного цеха. Дело в том, что отдельные детали оборудования весят почти полтонны. Для установки грузоподъемников специалисты смонтировали на рабочей площадке дополнительные металлоконструкции в несколько тонн.

На реализацию этого проекта компания направила 20 миллионов рублей. Ввод в эксплуатацию новых поверхностей нагрева водогрейного котла № 11 позволит энергетикам выдерживать заданные тепловые графики и работать с постоянным резервом оборудования, увеличить КПД станции за счет выхода котла на нормативные значения, повысить безопасность работы ТЭЦ и надежность теплоснабжения потребителей.

Компания: ПАО "Т Плюс"
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