Энергетики Свердловской ТЭЦ модернизируют оборудование водогрейного котла

На Свердловской ТЭЦ началось техническое перевооружение поверхностей нагрева водогрейного котла № 11, которые эксплуатировались порядка 20 лет и выработали свой нормативный ресурс. В работе агрегата возникали нештатные ситуации, и это осложняло подачу необходимой тепловой нагрузки в отопительный период на контур циркуляции "Градмаш" (обеспечивает теплом и горячим водоснабжением потребителей микрорайона Уралмаш: от ул. Машиностроителей до ул. Победы и от пр. Космонавтов до ул. Бакинских Комиссаров).

Проектом предусмотрена замена верхней и нижней конвективных частей. Специфика проводимых работ требует применения грузоподъемных механизмов и практически непрерывного участия мостового крана котлотурбинного цеха. Дело в том, что отдельные детали оборудования весят почти полтонны. Для установки грузоподъемников специалисты смонтировали на рабочей площадке дополнительные металлоконструкции в несколько тонн.

На реализацию этого проекта компания направила 20 миллионов рублей. Ввод в эксплуатацию новых поверхностей нагрева водогрейного котла № 11 позволит энергетикам выдерживать заданные тепловые графики и работать с постоянным резервом оборудования, увеличить КПД станции за счет выхода котла на нормативные значения, повысить безопасность работы ТЭЦ и надежность теплоснабжения потребителей.

