Филиал "Ингушэнерго" нарастил объемы технологического присоединения в 2018 году

Специалисты филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" - "Ингушэнерго" (входит в ГК "Россети") подвели итоги по технологическому присоединению потребителей, приняв, с января по май 2018 года, 282 заявки на подключение суммарной мощностью 110,78 МВт. Заключено 234 договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей на 5,6 МВт. По 109 из них энергетики выполнили свои обязательства. Общая присоединенная мощность – 1,02 МВт.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество исполненных договоров возросло на 20 %. Присоединенная мощность увеличена на 15 %, выручка на 12 %.

Основная часть заявок поступила от физических лиц и представителей малого бизнеса. В числе крупнейших реализованных проектов – присоединение к электросетям второй очереди завода по изготовлению алюминиевых профилей "РИАК", нового детского сада на 220 мест в городе Малгобеке.

Процедура технологического присоединения содержит четыре этапа: подача заявки на технологическое присоединение; заключение договора; исполнение обязательств по договору как заявителем в пределах его земельного участка, так и сетевой организацией до границ этого участка; фактическое присоединение и подписание документов о технологическом присоединении.

При подключении новых потребителей применяется современное высокоэффективное оборудование электросетевого комплекса, что позволяет гарантировать высокое качество предоставления услуг по энергоснабжению.

Подать заявку можно различными способами. Прийти в офис электросетевой компании с документами о праве собственности на присоединяемый объект, либо самому оформить заявку с помощью типовых форм, размещенных на официальном сайте МРСК Северного Кавказа и направить ее почтовым отправлением.

Подать заявку и заключить договор можно и с использованием электронной цифровой подписи через "Личный кабинет клиента" на едином ресурсе (портал-тп.рф). Здесь также можно узнать ориентировочную стоимость технологического присоединения и объем свободной мощности на ближайшем к земельному участку центре питания. Можно также отслеживать движение заявки и статус ее выполнения. Сервис доступен для приема заявок на технологическое присоединение мощности до 150 кВт — как для физических, так и для юридических лиц.



Напомним, чтобы получить интересующую информацию о сроках и правилах технологического присоединения к электрическим сетям филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" — "Ингушэнерго", необходимо обратиться в отдел технологического присоединения или позвонить по телефону 8 (8732) 22-21-35.