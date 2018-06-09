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Финляндия снизит пошлину на импорт электроэнергии из России‍

Финляндия снизит пошлину на импорт электроэнергии из России‍

9 июня 2018, 12:04
Рубрика: В мире
Метки: ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА, ТАРИФЫ

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Финский оператор транспортировки электроэнергии Fingrid с 1 июля снизит тарифы для российской электроэнергии, говорится в сообщении организации.

Компания ТГК-1 (входит в "Газпром энергохолдинг") сообщала 30 мая, что в 2017 году более чем на треть увеличила объем экспортных поставок электроэнергии в Финляндию и Норвегию по сравнению с 2016 годом, до 861,2 миллиона кВт/ч.

"Fingrid снижает пошлину трансграничного тарифа линии 400 кВ на российской границе с 1.7.2018. Новый коэффициент для внепиковых часов составляет 0,20, а новый коэффициент для пиковых часов — 0,0", — говорится в сообщении.

Компания не уточняет текущий уровень коэффициентов, информируя, что пошлина на российскую энергию препятствует прибыльности компаний-продавцов энергии внутри страны. Данные коэффициенты будут действовать до конца 2019 года.

РИА Новости

Компания:

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