Глава "Россетей" Павел Ливинский и министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарёв обсудили ключевые вопросы развития электросетевого комплекса региона

LEKRON: Репортаж о посещении
9 июня 2018, 09:58
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОССЕТИ
Встреча состоялась в преддверии заседания Рабочей группы по ТЭК СКФО при Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа.
Руководители обсудили вопросы консолидации электросетевых активов на территории СКФО, установления экономически обоснованных тарифов, а также ход реализации мероприятий, направленных на модернизацию электросетевого комплекса.
Напомним, ранее в соответствии с постановлением Правительства РФ до 31 декабря 2027 продлен долгосрочный период регулирования дочерних структур "Россетей", оказывающих услуги на территории республик Северного Кавказа и Тывы.
Благодаря этому дочерние компании электросетевого комплекса в СКФО получат источник финансирования для реализации программы по снижению потерь электроэнергии. К 2023 году при условии выполнения всех планов по сокращению потерь по всем операционным филиалам и предприятиям, запланирован выход на прибыль, а к 2027 году можно будет отказаться от субсидирования цен на электроэнергию для потребителей.
На встрече также речь шла о реализации мер по внедрению эффективной системы взаиморасчетов за услуги по энергообеспечению через единого финансового оператора и формированию единого платежного документа.
Сергей Чеботарёв отметил, что систему взаиморасчетов планируется внедрить в текущем году во всех субъектах СКФО. В настоящее время пилотные проекты реализуются в 5 регионах: Кабардино-Балкарской Республике, Республике Дагестан, Республике Ингушетия, Карачаево-Черкесской Республике и Республике Северная Осетия – Алания.
В свою очередь Павел Ливинский рассказал министру о предстоящих масштабных учениях, которые пройдут с 20 июля по 20 августа на территории Республики Дагестан. Всего в мероприятии примут участие почти 2 тысячи работников дочерних компаний "Россетей", а также 631 единица спецтехники.
"Наша ключевая задача - совместная отработка действий в период ликвидации технологических нарушений, вызванных неблагоприятными внешними факторами, а также реализации мероприятий, направленных на пресечение бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии", - отметил Павел Ливинский.
Специалистами будут проведены реальные работы на действующих энергообъектах. Будет заменено более 600 км незащищенного провода на самонесущий изолированный и свыше 7 500 опор линий электропередачи. Также группа "Россети" установит порядка 18 тысяч "интеллектуальных" приборов учета.
Данные меры позволят значительно повысить надёжность и качество электроснабжения, а также сократить потери на территории Республики.