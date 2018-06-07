Гонки ABB FIA Formula E возвращаются в Швейцарию

В воскресенье, 10 июня, в родном городе АВВ, Цюрихе, пройдет этап чемпионата ABB FIA Formula E Zurich E-Prix. Гонка в Цюрихе - важный этап для пилотов, который даст им возможность заработать больше очков к концу сезона.

Компания ABB, лидер в области технологий для электротранспорта, является официальным спонсором FIA Formula E E-Prix. В апреле ABB представила самую передовую в мире сверхбыструю зарядную станцию Terra HP, которая позволяет за 8 минут зарядить аккумуляторы электромобиля для пробега на 200 километров.

Этап чемпионата ABB FIA Formula E в Цюрихе совпадает с датой празднования 30-летия компании АВВ. В 1988 году, когда две промышленные компании – ASEA (Швеция) и BBC Brown Boveri & Cie (Швейцария) – объединили свои силы, появилась компания АВВ – мировой технологический лидер. Сегодня ABB является мировым лидером в областях электрооборудования, робототехники и двигателей, промышленной автоматизации и электрических сетей. Портфолио цифровых решений ABB AbilityTM открывает возможности цифровой революции для людей во всем мире.

Маршрут гонки проложен по городским улицам и включает в себя 11 поворотов, а также 2 длинных прямых участка, на которых, электрические болиды смогут развить максимальную скорость. 2,5-километровая трасса начинается у Цюрихского озера, проходит за Ботаническим садом, затем идет по городской набережной, делает крутой поворот и возвращается к месту старта вдоль озера.

Несмотря на то, что автомобильные гонки высокого уровня не проводились в стране уже более 60 лет, Швейцария славится своими автогонщиками. Среди них Йо Зифферт, Клей Регаццони и Себастьен Буэми, победитель 2-го сезона чемпионата ABB FIA Formula E.

В 2015 году швейцарские власти сняли ограничения на гонки на электромобилях. Теперь это захватывающее состязание пройдет прямо на улицах Цюриха.

Буэми, выступающий за команду Renault e.dams, сказал: "Гонка в Швейцарии - это настоящая мечта. Благодаря ABB Formula E мы смогли вернуть соревнования в мою страну. Гонки там будут невероятные".

Сейчас лидером чемпионата является Жан-Эрик Вернь из команды Techeetah, у него три победы в текущем сезоне, включая прошедший недавно парижский этап. С учетом того, что до конца чемпионата осталось 3 гонки, Сэм Берд из команды DS Virgin находится на втором месте, а Феликс Розенквист из Mahindra занимает третье.

Финальным событием 4-го сезона чемпионата ABB FIA Formula E станут два заезда по набережной Нью-Йорка 14 и 15 июля.