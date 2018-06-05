"Красный котельщик" повышает профориентацию студентов

В Таганрогском политехническом институте (филиале Донского государственного технического университета) прошел "День "Красного котельщика". Его участниками стали около 80 студентов третьего и четвертого курсов. В таком формате встреча ребят и представителей Таганрогского котлостроительного завода (ТКЗ), входящего в состав компании "Силовые машины", проходила впервые.

Мероприятие состояло из двух блоков. Во время вступительной части студентам рассказали о перспективах компании на рынке энергомашиностроения, ключевых направлениях развития, текущих проектах. Отдельное внимание было уделено имеющимся вакансиям, требованиям к кандидатам на работу и условиям трудоустройства. Студенты узнали, что в связи с высокой загрузкой производства в этом году ТКЗ готов принять около 100 учеников, которые смогут пройти обучение на рабочих местах. Заработная плата на время обучения составит до 20 тыс. руб. в месяц.

После вступительной части в аудиториях института прошли тематические секции по специализации студентов: инженерно-технологическое и сварочное направления. В их работе приняли участие эксперты ТКЗ – главный технолог Сергей Родин и главный сварщик Сергей Гапоненко. Они обсудили с ребятами специфику работы на заводе и открывающиеся перед ними карьерные возможности.

Около 20 студентов, принявших участие в "Дне "Красного котельщика", высказали желание начать свой профессиональный путь на таганрогском предприятии, заполнив необходимые анкеты.

– Практика таких мероприятий распространена в группе компаний "Силовые машины". Мы решили взять на вооружение опыт коллег и провести встречу со студентами в новом для нас формате, – комментирует руководитель HR-службы ТКЗ Елена Соловьева. – Таганрогский политехнический институт – профильный для "Красного котельщика". Многие его выпускники успешно работают на нашем предприятии, в том числе, на руководящих должностях. Проводя встречи со студентами и привлекая молодые кадры на ТКЗ, мы сможем обеспечить преемственность поколений.