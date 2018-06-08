Летний фестиваль электробезопасности стартовал с мероприятий в пришкольных лагерях Нижнего Новгорода

Пришкольные лагеря нижегородской "Гимназии №2" и средней "Школы №77" стали первыми летними базами фестиваля электробезопасности команды "Электропатруль" в этом году. В начале каникул отряды из более 250 учащихся приняли участие в мероприятиях, организованных энергетиками ПАО "МРСК Центра и Приволжья".

Мероприятия проходили в 2 этапа. В рамках первого, подготовительного, педагоги с помощью энергетиков организовали для своих ребят просмотр обучающих видеороликов, фильмов и мультфильмов на тему электробезопасности. Ученики подготовили рисунки и плакаты с изображением основных сюжетов правил электробезопасности, которые составили тематическую экспозицию в рекреации учебных заведений "Электричество опасно- это даже детям ясно". Для следующего этапа фестиваля отряды и вожатые получили домашнее задание - подготовиться к электробезопасным эстафетам и театрализованному капустнику на тему электричества и электробезопасности. В день мероприятия тематические эстафеты объединили учеников с 1 по 4 класс для участия в шумном и веселом соревновании, а творческие номера добавили празднику яркости.

Все участники получили на память о фестивале – тематические сувенирные наборы, а победители- полезные призы. Авторы самых запоминающихся художественных работ также были отмечены специальными призами.

"Пришкольный лагерь - для многих ребят промежуточная ступень между "строгой школьной жизнью" и "вольным летним времяпрепровождением",- отметила начальник лагеря МБОУ "Гимназия №2" Елена Костенко,- Благодарим энергетиков за то, что они помогают педагогам и родителям обеспечить получение необходимых знаний и навыков электробезопасного поведения. Это очень важно, поскольку две трети лета наши ученики будут самостоятельно решать, где гулять, и как поступать в той или иной ситуации. Мы верим, если ребенок владеет информацией, знает о возможных последствиях своих поступков - он крепко подумает, прежде чем совершить какое-то действие и избежит беды от незнания".

Летний фестиваль электробезопасности продолжится в дошкольных учреждениях, участниками станут будущие первоклассники, и в загородных лагерях во всех регионах присутствия энергокомпании. Тематические мероприятия по профилактике электротравматизма направлены на повышение заинтересованности детей всех возрастов в изучении правил электробезопасности.

Деятельность по профилактике электротравматизма осуществляется ПАО "МРСК Центра и Приволжья" круглогодично. Во время летних каникул энергетики усиливают работу: непрерывно обеспечивается техническая безопасность энергообъектов (наличие замков, ограждений и предупреждающих знаков) и территорий детских учреждений (вынос ЛЭП), ведется масштабная информационная кампания. Ежедневно обновляется социально-образовательный паблик во Вконтакте Elektropatrul.