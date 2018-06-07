Павел Завальный: для обеспечения роста глобального рынка СПГ поставщики должны убедить потребителей в надежности, ценовой доступности и гибкости предложения, и обеспечить инфраструктуру

Об этом председатель комитета Государственной Думы по энергетике заявил, открывая пленарную сессию СПГ конгресса 2018, посвященной месту России на мировом рынке СПГ и перспективам проекта.

Период стагнации в секторе СПГ сменился периодом бурного развития. По итогам 2016 года доля СПГ в мировой торговле газом составила 32%. Темпы роста рынка СПГ за последние 10 лет в 3 раза превышают темпы роста трубопроводным газом (59%). За 10 лет введено 400 млн.т. регазификационных мощностей, всего их объем сегодня достигает 840 млн.т. Количество стран потребителей выросло с 8 до 35, производителей - с 13 до 23. Рынок становится по-настоящему глобальным, география поставок СПГ охватывает все регионы, кроме Антарктиды.

"Это стало поводом для оптимизма и многих компаний, и многих экспертов. Однако я не стал бы сильно обольщаться насчет бума СПГ.

Неопределенность, волатильность была, есть, и, видимо, останется главной характеристикой, когда мы говорим о нем. И это характерно для всех элементов рынка", - заявил Завальный.

Прежде всего, это касается темпов роста рынка, спроса и предложения на нем. Все прогнозы обещают рост, при этом сценарии развития спроса и предложения выглядят довольно размыто и будут зависеть от большого количества факторов, среди которых основные – это темпы экономического роста в ключевых регионах (есть основания полагать, что он будет замедляться); темпы повышения эффективности использования энергоресурсов; национальные политики по достижению экологических целей; и самое важное, цены на углеводороды, в том числе, в разрезе межтопливной конкуренции.

Еще одна зона неопределенности, по мнению председателя комитета Госдумы по энергетике, – то, по каким правилам будет функционировать глобальный рынок СПГ в ближайшие 10-20 лет. С одной стороны, производители нуждаются в том, чтобы оптимизировать затраты, снизить инвестиционные риски. С другой, потребители определенно хотят большей свободы выбора и, при этом, уверенности в надежности поставок.

"Уже сегодня мы видим, что сроки и объемы контрактов сокращаются, гибкость растет, логистические цепочки заметно усложняются. Для обеспечения роста глобального рынка СПГ поставщики должны убедить потребителей в надежности предложения, обеспечить инфраструктуру. Сегодня потребителю очевидны экологические преимущества этого вида энергоресурсов. Важно, чтобы экономические и технологические преимущества также были весомыми. Только ценовая доступность и уверенность в надежности и безопасности поставок могут подтолкнуть потребителя выбирать СПГ, обеспечив возврат инвестиций в СПГ-проекты", - подчеркнул Завальный.