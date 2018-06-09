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Роман Маршавин провел встречу с заместителем директора Департамента энергетической политики Федерального министерства экономики и энергетики Федеративной Республики Германия Урсулой Борак

Роман Маршавин провел встречу с заместителем директора Департамента энергетической политики Федерального министерства экономики и энергетики Федеративной Республики Германия Урсулой Борак

9 июня 2018, 15:23
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО

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Директор Департамента международного сотрудничества Минэнерго России Роман Маршавин принял в Минэнерго России заместителя директора Департамента энергетической политики Федерального министерства экономики и энергетики Федеративной Республики Германия Урсулу Борак.

В ходе встречи был обсужден ряд актуальных тем энергетической повестки, включая создание международного хаба по энергоэффективности и рабочей группы по энергетике в рамках Российско-Германской Рабочей группы по стратегическому сотрудничеству в области экономики и финансов.

Компания: Министерство энергетики РФ
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