Роман Маршавин провел встречу с заместителем директора Департамента энергетической политики Федерального министерства экономики и энергетики Федеративной Республики Германия Урсулой Борак

Директор Департамента международного сотрудничества Минэнерго России Роман Маршавин принял в Минэнерго России заместителя директора Департамента энергетической политики Федерального министерства экономики и энергетики Федеративной Республики Германия Урсулу Борак.

В ходе встречи был обсужден ряд актуальных тем энергетической повестки, включая создание международного хаба по энергоэффективности и рабочей группы по энергетике в рамках Российско-Германской Рабочей группы по стратегическому сотрудничеству в области экономики и финансов.