"Сарансккабель" приглашает на выставку "НЕФТЬ и ГАЗ/MIOGE-2018"

С 18 по 21 июня 2018 года в г. Москва на территории МВЦ "Крокус Экспо" состоится 15-ая Международная выставка "НЕФТЬ и ГАЗ/MIOGE-2018".

ООО "Сарансккабель" представит весь ассортимент производимой кабельно-проводниковой продукции, в том числе новые разработки предприятия:

кабели силовые с изоляцией из пероксидносшиваемой этиленпропиленовой резины торговой марки "СКЭПРОН"

кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 6-35 кВ с оболочкой из термопластичного полиуретана торговой марки SKAPU

силовые и контрольные кабели не распространяющие горение с низким дымо- и газовыделением в холодостойком исполнении

магистральные кабели связи

силовые кабели с БПИ изоляцией с низкой токсичностью продуктов горения

На стенде можно будет получить всю необходимую информацию о номенклатуре изделий, а также консультации технических и коммерческих специалистов.

Будем рады видеть Вас с 18 по 21 июня 2018 года в г. Москве по адресу:

метро "Мякинино", МВЦ "Крокус Экспо", Павильон 3, зал 13 стенд ООО_"Сарансккабель" - А559. Время работы выставки с 10:00 до 18:00 час.