"Сарансккабель" приглашает на выставку "НЕФТЬ и ГАЗ/MIOGE-2018"

LEKRON: Репортаж о посещении
9 июня 2018, 12:33
Рубрика: Новости компаний
Метки: САРАНСККАБЕЛЬ
С 18 по 21 июня 2018 года в г. Москва на территории МВЦ "Крокус Экспо" состоится 15-ая Международная выставка "НЕФТЬ и ГАЗ/MIOGE-2018".
ООО "Сарансккабель" представит весь ассортимент производимой кабельно-проводниковой продукции, в том числе новые разработки предприятия:
На стенде можно будет получить всю необходимую информацию о номенклатуре изделий, а также консультации технических и коммерческих специалистов.
Будем рады видеть Вас с 18 по 21 июня 2018 года в г. Москве по адресу:
метро "Мякинино", МВЦ "Крокус Экспо", Павильон 3, зал 13 стенд ООО_"Сарансккабель" - А559. Время работы выставки с 10:00 до 18:00 час.