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"Сарансккабель" приглашает на выставку "НЕФТЬ и ГАЗ/MIOGE-2018"

Сарансккабель приглашает на выставку НЕФТЬ и ГАЗ/MIOGE-2018

9 июня 2018, 12:33
Рубрика: Новости компаний
Метки: САРАНСККАБЕЛЬ

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С 18 по 21 июня 2018 года в г. Москва на территории МВЦ "Крокус Экспо" состоится 15-ая Международная выставка "НЕФТЬ и ГАЗ/MIOGE-2018".

ООО "Сарансккабель" представит весь ассортимент производимой кабельно-проводниковой продукции, в том числе новые разработки предприятия:

  • кабели силовые с изоляцией из пероксидносшиваемой этиленпропиленовой резины торговой марки "СКЭПРОН"
  • кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 6-35 кВ с оболочкой из термопластичного полиуретана торговой марки SKAPU
  • силовые и контрольные кабели не распространяющие горение с низким дымо- и газовыделением в холодостойком исполнении
  • магистральные кабели связи
  • силовые кабели с БПИ изоляцией с низкой токсичностью продуктов горения

На стенде можно будет получить всю необходимую информацию о номенклатуре изделий, а также консультации технических и коммерческих специалистов.

Будем рады видеть Вас с 18 по 21 июня 2018 года в г. Москве по адресу:
метро "Мякинино", МВЦ "Крокус Экспо", Павильон 3, зал 13 стенд ООО_"Сарансккабель" - А559. Время работы выставки с 10:00 до 18:00 час.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО "Сарансккабель"
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