Состоялся День открытых дверей для поставщиков электросетевого комплекса из числа МСП

В ходе встречи с представителями малого и среднего предпринимательства обсуждались вопросы совершенствования закупочных процедур, повышения их эффективности, а также расширения участия МСП в поставках для электросетевого комплекса.

В мероприятии приняли участие представители ФСК ЕЭС, компании "Россети" и ее дочерних распределительных организаций, Корпорации МСП, общественных организаций, а также участники программ партнерств группы компаний "Россети".

Обсуждалось участие МСП в закупках электросетевых организаций, выработка корпоративных процедур, направленных на развитие конкуренции, возможности расширения сотрудничества, в том числе за счет увеличения доли малого и среднего бизнеса в поставках продукции для реализации инновационных проектов и импортозамещения.

За последние годы доля малого и среднего бизнеса в закупках ФСК ЕЭС существенно выросла. В 2017 году компания заключила 2,9 тыс. договоров с субъектами МСП на общую сумму 53,5 млрд руб. Ожидается, что по результатам 2018 года позитивный тренд сохранится: в январе-апреле текущего года уже заключено более 1,1 тыс. договоров с этой категорией бизнеса на общую сумму 17,7 млрд рублей.

C 2014 года ФСК ЕЭС ведет работу с МСП в рамках специальной программы партнерства. Регулярно проводятся заседания постоянно действующего совещательного органа по вопросам обеспечения эффективности закупок компании.