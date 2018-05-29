Специалисты филиала "Чувашэнерго" усиливают работу по пресечению хищений электроэнергии

В Батыревском районе Чувашии под руководством главы района Рудольфа Селиванова состоялось расширенное совещание с участием энергетиков филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") – "Чувашэнерго". Ключевой темой встречи стало обсуждение вопросов сотрудничества в рамках противодействия безучетному потреблению электрической энергии. На совещании также присутствовали руководители предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности с. Батырево, представители структурных подразделений администрации района и главы сельских поселений.

В своем выступлении начальник Управления реализации услуг и учета электроэнергии филиала "Чувашэнерго" Вячеслав Порфирьев подчеркнул, что потребители несут ответственность за использование искажающих показания счетчиков и вмешательство в работу приборов учета с целью занижения данных. При этом от преступных действий энерговоров страдает не только электросетевая компания, но и добропорядочные граждане, исправно оплачивающие счета за электроэнергию. Поэтому наказание за распространение и применение "заряженных" счетчиков может быть суровым, вплоть до уголовного.

Борьба с незаконным потреблением электроэнергии является важной составляющей в работе филиала "Чувашэнерго". Энергетики на регулярной основе проводят комплекс мероприятий по выявлению неучтенного потребления энергоресурсов. Всего по Чувашской Республике за первые четыре месяца 2018 года энергетиками филиала "Чувашэнерго" было выявлено 166 фактов бездоговорного и безучетного потребления электрической энергии (в т.ч. по Батыревскому РЭС 2 факта). Общий объем неучтенного потребления превысил 0,4 млн кВт*ч (в т.ч. по Батыревскому РЭС 0,05 млн кВт*ч). В число расхитителей электроэнергии попали как физические, так и юридические лица. Всего в правоохранительные органы направлены 175 заявлений о привлечении таких потребителей к административной ответственности по ст.7.19 КоАП. По 40 фактам процессуальные решения уже приняты.

По всем выявленным фактам хищения электроэнергии составлены соответствующие акты, часть материалов передана в правоохранительные органы для привлечения нарушителей к ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ.

Филиал "Чувашэнерго" призывает всех, кому становится известно о случаях воровства электроэнергии, незаконного подключения к электросетям, изготовления, распространения и применения "заряженных" счетчиков, сообщать об этом в контакт-центр "МРСК Волги" по номеру 8-800-775-16-42, по телефонам доверия филиала "Чувашэнерго" (8352) 39-92-62, 39-93-30, 39-93-03 или через анонимную форму обратной связи на официальном сайте компании http://www.mrsk-volgi.ru/ .