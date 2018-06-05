8 июня 2018 года, в Красноярске состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО "МРСК Сибири" (входит в группу компаний "Россети") под председательством главного советника ПАО "Россети", Председателя Совета директоров ПАО "МРСК Сибири" Александра Фадеева.

Открывая собрание, Александр Фадеев отметил, что МРСК Сибири успешно выполнила все обязательства, обеспечила стабильное функционирование и модернизацию электросетевого комплекса Сибирского федерального округа, при этом существенно улучшив финансово-экономические показатели.

- По итогам работы в 2017 году МРСК Сибири однозначно демонстрирует положительную динамику. Своего рода "лакмусовая бумажка" здесь – намерение компании выплатить акционерам дивиденды. Подчеркну: впервые за три года. Это показывает, что Общество действительно движется вперед и за короткий период вышло на устойчивое развитие, - сказал Александр Фадеев. – На Санкт-Петербургском экономическом форуме Президент РФ Владимир Путин сказал, что "мировая экономика беременна цифровизацией". Сегодня одно из главных стратегических направлений развития ПАО "Россети" - курс на создание цифровых сетей. И МРСК Сибири со своей цифровой подстанцией "Имени М.П. Сморгунова", введенной в строй в конце 2017 года, здесь тоже первая.

- Буквально за один календарный год МРСК Сибири показала взрывной инвестиционный рост: если в 2016 году инвестпрограмма компании составляла чуть более 6 млрд. рублей, то в 2017 году – уже около 9 млрд. рублей. Возросла выручка компании (на 9%), улучшилось положение по EBITDA, по потерям (снижены до 7,3%), а также основные показатели надежности (SAIDI и SAIFI), - подчеркнул Виталий Иванов. - Чистая прибыль компании составила 904 млн руб. Капитализация выросла на 34%.

Генеральный директор МРСК Сибири отметил, что изменения в экономической политике компании повлияли и на выполнение важнейших обязательств перед потребителями в части обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения. МРСК Сибири реконструировала и строила в регионах энергообъекты, необходимые для дальнейшего развития территорий.

Акционеры Общества подвели итоги работы Общества в 2017 году, рассмотрели вопросы об утверждении годового отчета компании, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также о распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 года, а также вопросы избрания членов Совета директоров компании и Ревизионной комиссии.

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