7 июня 2018 года в Санкт-Петербурге состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО "МРСК Северо-Запада" (дочерняя структура ПАО "Россети"). Участники собрания подвели итоги финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год.

Во вступительном слове председатель Совета директоров ПАО "МРСК Северо-Запада" Юрий Мангаров отметил, что в 2017 году компания выполнила все обязательства по обеспечению стабильного функционирования и модернизации электросетевого комплекса на территории семи регионов Северо-Запада России, был продолжен курс на поддержание баланса интересов компании и ее акционеров, совершенствование корпоративного управления.

Юрий Мангаров подчеркнул, что стратегическими приоритетами компании остаются создание условий для развития электросетевого комплекса и повышение доступности электросетевой инфраструктуры для населения и бизнеса. Особое внимание в отчетном году было уделено надежности энергоснабжения потребителей, в том числе за счет обеспечения требуемого уровня технического состояния электросетевых объектов с учетом необходимости их обновления, оптимизации затрат на эксплуатацию и обслуживание.

Заместитель Генерального директора-руководитель Аппарата ПАО "Россети" Ольга Сергеева отметила проведенную ПАО "МРСК Северо-Запада" работу по сокращению сроков и упрощению процедуры осуществления технологического присоединения и сделала акцент на задачах, стоящих перед Группой компаний ПАО "Россети".

"Нашей стратегической целью на среднесрочную перспективу является построение цифровой сети, что позволит существенно повысить эффективность работы электросетевого комплекса и сократить энергопотери. Сегодня "Россети" разрабатывают стратегию цифровизации электрических сетей и уже реализуют несколько пилотных проектов, в том числе на территории Северо-Запада", - отметила Ольга Сергеева.

По словам исполняющего обязанности Генерального директора ПАО "МРСК Северо-Запада" Дениса Орлова, в 2017 году компанией реализованы все запланированные мероприятия, необходимые для поддержания исправного состояния оборудования электросетевого комплекса, успешного прохождения осенне-зимнего периода и надежного электроснабжения потребителей.

"Благодаря модернизации системы учета электроэнергии, внедрению единой абонентской базы, применению современных технологий при работе с приборами учета электроэнергии и ряду других мероприятий нам удалось выйти на уровень потерь электроэнергии в 6,07%. На сегодня этот показатель является одним из лучших среди электросетевых компаний отрасли. Кроме того, на протяжении последних 2 лет сохраняется тенденция к снижению размера дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и сокращению периода её оборота. Уровень оплаты электроэнергии за отчетный год при этом составил 102%", - сообщил Денис Орлов.

В ходе Общего собрания акционеров были рассмотрены вопросы об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии, утверждении аудитора, утверждении Устава, Положения о Совете директоров, Положения о Правлении, Положения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Информация о результатах голосования и принятых решениях будет раскрыта Обществом после составления протокола годового Общего собрания акционеров.