В энергосистеме Республики Татарстан реализован проект модернизации системы телеуправления оборудованием подстанции 500 кВ Щёлоков

ОАО "Сетевая компания" (Татарстан) совместно с Филиалами АО "СО ЕЭС" "Объединенное диспетчерское управление энергосистемами Средней Волги" (ОДУ Средней Волги) и "Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Татарстан" (РДУ Татарстана) модернизировали систему дистанционного управления оборудованием подстанции 500 кВ Щёлоков.

8 июня по итогам тестирования и проверки выполнения проектных решений модернизированная система дистанционного управления (телеуправления) принята в промышленную эксплуатацию.

Подстанция нового поколения Щёлоков стала первым в ЕЭС России объектом электроэнергетики класса напряжения 500 кВ, на котором был реализован проект дистанционного управления. Модернизация стала вторым этапом проекта. На первом этапе, завершившемся в июне 2016 года, на подстанции было реализовано дистанционное управление выключателями 500 кВ из диспетчерского центра ОДУ Средней Волги и 220 кВ – из РДУ Татарстана. Модернизация позволила расширить перечень дистанционно управляемого оборудования: сейчас из ОДУ Средней Волги ведется управление всеми выключателями, разъединителями и линейными заземляющими ножами 500 кВ в сторону ЛЭП, а также выключателями и разъединителями 220 кВ автотрансформаторов №№ 1 и 2 и 110 кВ автотрансформаторов №3 и №4. Из диспетчерского центра РДУ Татарстана ведется управление выключателями, разъединителями и линейными заземляющими ножами 220 кВ, а также регулирование напряжения под нагрузкой автотрансформаторов.

Для оптимизации производства переключений и сокращения времени вывода в ремонт и ввода в работу оборудования с использованием дистанционного управления обеспечена возможность применения настраиваемых (автоматических) программ и бланков переключений, что позволит перейти к выполнению оперативных переключений в автоматическом режиме.

В рамках реализации проекта модернизирована автоматизированная система управления технологическими процессами ПС 500 кВ Щёлоков, выполнена настройка оперативно-информационных комплексов в диспетчерских центрах ОДУ Средней Волги и РДУ Татарстана, пересмотрена и введена в действие нормативно-техническая документация, проведена дополнительная подготовка диспетчерского и оперативного персонала, приняты меры по обеспечению информационной безопасности.

По итогам модернизации система телеуправления ПС 500 кВ Щёлоков соответствует принятым в ЕЭС России принципам организации телеуправления, что позволит повысить надежность работы Объединенной энергосистемы Средней Волги за счет сокращения времени производства оперативных переключений на ПС 500 кВ Щёлоков и реализации мероприятий по предотвращению развития и ликвидации нарушений нормального режима работы энергосистемы Республики Татарстан.