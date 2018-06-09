Владимирский филиал "Т Плюс" уберет под землю более 2 километров трубопроводов

Владимирский филиал ПАО "Т Плюс" приступил к монтажу трубопроводов в районе проспекта Строителей. Всего в ходе работ будет выполнена реконструкция 2,13 км сети, в том числе заменены тепловые вводы в расположенные рядом детский сад №54 и школу №7, а также вынесены транзиты из-под домов 18 и 18 "а" по проспекту Строителей. Это один из самых масштабных объектов инвестиционной программы 2018 года: общая стоимость работ составит 33 млн рублей (с НДС).

Главная особенность этого объекта – изменение способа прокладки сети: в рамках проводимой реконструкции надземные коммуникации теплоснабжения в микрорайоне, ограниченном проспектом Строителей, улицами Белякова и Чернышевского (до школы №7), будут переложены в подземном варианте. Несмотря на длительные сроки производства работ, горячее водоснабжение жителей не пострадает: отключения предусмотрены только на 1-2 дня, на время технологических переключений.

В настоящее время работы идут в графике, монтаж тепловых сетей специалисты планируют закончить 31 июля. Особое внимание будет уделено качеству благоустройства. В связи с тем, что реконструкция проводится в жилом районе с плотной застройкой, на объекте запланирован большой объем работ: будет восстановлено около 1800 м² тротуаров и проездов, более 2200 м² газонов.

Общий объем средств, направленных на подготовку объектов (тепловых сетей, Владимирской ТЭЦ-2, котельных) филиала "Т Плюс" во Владимире к новому отопительному сезону в рамках программы "Re: Конструкция 2018", превысит 1 млрд рублей. В рамках программы "Re: Конструкция 2018" специалисты филиала продолжат вести усиленный контроль за благоустройством после завершения работ на тепловых сетях, а также за соблюдением стандартов безопасности по ограждению ремонтируемых участков трубопроводов.

