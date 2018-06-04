Хабаровскэнергосбыт расширяет сеть дополнительных офисов

В связи с принятием дополнительных функций по сбыту тепловой энергии и значительным увеличением количества потребителей филиал ПАО "ДЭК" - "Хабаровскэнергосбыт" открыл в г. Хабаровске и г. Амурске два дополнительных офиса. Новые пункты по обслуживанию частных клиентов начали свою работу по следующим адресам: ул. Краснореченская, д.95 и ул. Лесная, д.12а.

- Сегодня мы ориентированы, прежде всего, на качество работы с абонентами. При выборе места расположения каждого офиса мы в первую очередь учитывали его удобство для наших клиентов, - подчеркивает директор "Хабаровскэнергосбыта" Георгий Макаров. - В следующем месяце мы планируем открыть еще один офис в Индустриальном районе Хабаровска, где наиболее плотная жилая застройка и проживает большое количество потребителей.

Кроме того, на территории Хабаровска начал работу новый контакт-центр филиала с единым многоканальным номером 75-98-00, что даёт горожанам дополнительную возможность решить вопросы по начислениям за тепло, горячее водоснабжение и электроэнергию, получить консультацию, передать показания приборов учета в режиме телефонного разговора.