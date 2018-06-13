Чемпионат WorldSkills по компетенции "Электромонтажные работы" начал свою работу

Сегодня в Москве стартовал Третий Открытый отраслевой чемпионат по компетенции "Электромонтажные работы" по стандартам WorldSkills, организованный по инициативе Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" и российского производителя электротехнической продукции - Группы компаний IEK. RusCable.Ru – информационный партнер мероприятия.

Чемпионат проходит в Колледже связи №54 им. П.М. Вострухина. Это не первый раз, когда колледж принимает этапы WorldSkill Russia. "Хочется отметить то, что в течение трех лет, чемпионат дошел до той ситуации, что нужна собственная площадка", – сказал Петр Некрасов, представитель Группы компаний IEK на чемпионате.

В конкурсе принимают участие профессионалы из девяти регионов России. Победители войдут в число участников Национального чемпионата рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech, который пройдет c 24 по 28 октября 2018 года в городе Екатеринбург. В Третьем отраслевом чемпионате примут участие молодые рабочие из таких компаний, как ""Евраз" "Сибур", "Норильский никель", Смоленская АЭС, "Первоуральский новотрубный завод", "Балаковоатомэнергоремонт", Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения им. И. И. Африкантова (РОСАТОМ), ВНИИЭФ Российского федерального ядерного центра, Казанский государственный энергетический университет и др.

"Компетенция "Электромонтаж" - одна из самых востребованных, популярных и быстрорастущих. Причем растет она не только в количестве, но и в возрасте. Компетенция очень интересная и охватывает большой возрастной диапазон. Мы подготовили за три года очень много преподавателей – примерно 700 человек прошло повышение квалификации. И мы очень надеемся, что она будет расти и шириться, в том числе благодаря чемпионату. А чемпионат для нас всегда показатель высшей планки", – сказала в приветственном слове Светлана Крайчинская, заместитель генерального директора по подготовке кадров — Директор Академии Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)".

Организаторами чемпионата со стороны Москвы выступает подведомственная Департаменту жилищно-коммунального хозяйства г. Москвы АО "Мослифт". "Когда я пришел на это мероприятие, я понял, что у нас есть будущее. И я рад, что у нас есть институт наставничества. Всё-таки многие профессии, как и ваша, не предполагает только книжных знаний. Книжные знания – это фундамент, база, с которой вы начинаете работать. Дальше это командная работа, когда разные идеи соединяются вместе", – поприветствовал участников чемпионата генеральный директор АО "Мослифт" Вартан Авакян.

На чемпионате будет проведена международная тренировка сборных России и Беларуси с участием международных экспертов Швейцарии и Бразилии.

"Приведшая вас сюда мотивация – это очень важно. Это первый шаг в достижении карьерных высот. Это возможность расти и развиваться для вас. В сегодняшнем мире обучение продолжается всю жизнь. А запись в вашем резюме об участии в чемпионате Worldskills поможет выделить для работодателя", – сказал эксперт швейцарского комитета WorldSkills Эдриан Соммер (Adrian Sommer).

Чемпионат проходит 13 по 15 июня, кроме того, на площадке чемпионата пройдут соревнования юниоров в рамках программы WorldSkills Junior. Победители соревнований смогут принять участие в чемпионате юниоров в рамках WorldSkills HiTech.

Также в ходе открытия чемпионата г-жа Крайчинская и г-н Авакян подписали Соглашения о сотрудничестве между АО "Мослифт" и Союзом "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия).