Дочернее предприятие МОЭСК завершает переустройство высоковольтных ЛЭП в зоне строительства Южного дублера Кутузовского проспекта

Дочернее общество ПАО "МОЭСК" (входит в ГК "Россети") – АО "МОЭСК – Инжиниринг" завершает работу на участке Южного дублера Кутузовского проспекта в части переустройства кабельно-воздушных линий электропередачи 110-220 кВ.

В ночь с 8 на 9 июня представители СМИ наблюдали завершающий этап – демонтаж высоковольтных опор линии электропередачи.

По заказу Департамента строительства города Москвы специалисты АО "МОЭСК - Инжиниринг" в сентябре 2017 года приступили к работе, а уже в декабре того же года, в соответствии с графиком, начали прокладывать кабель в траншею на указанном объекте. Технический надзор за прокладкой осуществляли энергетики филиала ПАО "МОЭСК" "Московские высоковольтные сети".

Трасса кабельной линии прошла вдоль проектируемой дороги "Южный дублер Кутузовского проспекта" (ЮДКП) от улицы Мосфильмовской до улицы Минской, а также вдоль улицы Мосфильмовской.

Протяженность кабельной трассы составила – 2 800 м, в том числе 7 участков общей длиной 1514 м пройдены методом горизонтально-направленного бурения, то есть без раскопов.

Для прокладки использован современный кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена. Всего на объекте проложено более 21 км кабеля, смонтировано 42 единицы кабельной арматуры: 36 соединительных муфт и 6 концевых муфт.

В мае 2018 года кабельно-воздушная линия 110 кВ "ТЭЦ 12 – МГУ 1,2" включена в действующую сеть после переустройства.

После включения линии демонтируются высоковольтные опоры 110 кВ (всего 14 шт.) бывшей воздушной линии. В результате демонтажа опор высвобождается территория под строительство объектов городской инфраструктуры, а также облагораживается территория по ул. Мосфильмовская (д. 88, к. 4 – д. 88, к. 2). Охранная зона опоры ЛЭП составляет по 20 м в каждую сторону. Таким образом, освободится полоса шириной 45 метров вдоль проектируемой автодороги. Будет демонтирован и открытый переходной пункт (ОПП) 110 кВ, расположенный в жилом районе (ул. Винницкая), что также улучшит вид города.

Генеральный директор АО "МОЭСК – Инжиниринг" Александр Якимец в интервью журналистам подчеркнул, что энергостроители спешили завершить работы на Мосфильмовской улице и благоустроить территорию к началу Чемпионата мира по футболу, и им это удалось.