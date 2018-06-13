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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Городские электрические сети" занимаются профилактикой нарушений при проведении земляных работ

Городские электрические сети занимаются профилактикой нарушений при проведении земляных работ

13 июня 2018, 16:11
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЯНТАРЬЭНЕРГО

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С целью профилактики нарушений во время проведения земляных работ "Городские электрические сети" (ГЭС) совместно с Администрацией Калининграда систематически проводят совещания с руководителями подрядных организаций. Одно из таких состоялось в преддверии Чемпионата мира по футболу 2018, так как особую актуальность проблема приобрела в связи с масштабным строительством в ходе подготовки к ЧМ-2018. На мероприятие был приглашен генеральный директор "Исполнительной дирекции по подготовке к ЧМ-2018 в Калининградской области" Павел Саркисов. На совещании присутствовали более пятидесяти организаций.

Представители филиала "Янтарьэнерго" напомнили строительно-монтажным компаниям, что несоблюдение "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" ведет к повреждению электрокабелей, перерывам в электроснабжении потребителей и электротравматизму.

На совещании была озвучена статистика возникновения технологических нарушений по вине строительно-монтажных организаций и названы самые серьезные нарушители. Так, компании "Корнер", "Западный город Балтики", "Рек-Строй", "Транс-Строй", "КЛГД", "ЭконСтрой", "СИТ-Строй", "Балтстройсервис", "Санстрой", "Мольберт и Братья" даже после неоднократно выданных запрещений и предписаний продолжили несогласованные работы, игнорируя требования "Янтарьэнерго".

За пять месяцев текущего года в Калининграде произошло 8 технологических нарушений по вине строительных организаций. Рабочие устанавливали дорожные знаки, прокладывали водопровод, осуществляли переустройство моста и устройство котлована. Все работы проводились без согласования с "Городскими электрическими сетями".

Однако, во многом благодаря мерам по профилактике нарушений при проведении земляных работ, с 2014 года наблюдается положительная динамика. За 4 года количество технологических нарушений, вызванных механическим повреждением линий, снизилось на 40 % (с 35 до 21 в год).

АО "Янтарьэнерго" напоминает руководителям предприятий и всем жителям Калининградской области: ЛЭП, как воздушные, так и кабельные – источник повышенной опасности. Производство земляных работ без согласования и разрешения представителя сетевой компании может не только нарушить безопасную эксплуатацию электросетевого объекта, но и повлечь за собой причинение вреда жизни, здоровью граждан! Все данные о нарушениях и виновных лицах передаются в органы внутренних дел, а в случаях с организациями — в Ростехнадзор. Нарушители будут обязаны возместить ущерб и выплатить штраф.

Контакты филиала АО "Янтарьэнерго" "Городские электрические сети": ул. Фрунзе, 11б (вторник, четверг с 9.00 до 12.00), телефоны: 46-12-60, 46-16-84, 46-46-14.

Компания: АО "Янтарьэнерго"
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