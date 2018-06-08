На Чебоксарской ГЭС потушили условный пожар и "спасли" людей

На Чебоксарской ГЭС (ПАО "РусГидро") прошли комплексные пожарно-тактические учения. Условный пожар ликвидировали спасатели сразу двух гарнизонов – Новочебоксарска и Чебоксар.

По легенде учений, в результате короткого замыкания в машинном зале возникло возгорание. Оперативный персонал смены станции вызвал пожарную охрану, вывел оборудование из работы и подготовил его к "тушению". По тревоге на место условной чрезвычайной ситуации оперативно прибыли боевые расчеты пяти пожарных частей, в том числе объектовой ПЧ-14 Чебоксарской ГЭС.

В ходе учений сценарий усложнили: при тушении "пострадали" два человека – спасатель и сотрудник ГЭС. Из машинного зала их оперативно эвакуировали, а приехавшая бригада скорой оказала пострадавшим медицинскую помощь. В это же время условное возгорание ликвидировали силами боевых расчетов.

Всего в мероприятии участвовали 18 пожарных автомобилей и около 80 сотрудников МЧС, а также дежурная смена станции, бригада скорой медицинской помощи, подразделения МВД и ГИБДД. Руководитель учений - первый заместитель начальника Главного управления МЧС по Чувашской Республике Герман Михайлов отметил, что все участники справились с поставленной задачей, при этом действовали быстро и слаженно.

Как рассказал директор Чебоксарской ГЭС Вадим Бардюков, гидроэлектростанции относятся к стратегически важным объектам федерального значения, поэтому подобные тренировки проходят на Чебоксарской ГЭС в плановом порядке. Регулярно проводятся учения по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций, антитеррористические тренировки.