Нижновэнерго обеспечил электроснабжение столовой войсковой части Нацгвардии РФ

Специалисты филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Нижновэнерго" выполнили технологическое присоединение солдатской столовой на 600 мест войсковой части 3671 в Богородском районе Нижегородской области. В столовой, расположенной в д. Шумилово, будут питаться служащие войск Национальной гвардии Российской Федерации.

Учреждению питания обеспечено 397,2 кВт мощности. Столовая будет получать электроснабжение одновременно от подстанций (ПС) 110/10 кВ "Буревестник" и 110/35/6 "Кожевенная". Оба энергообъекта находятся в ведении производственного отделения "Кстовские электрические сети" Нижновэнерго.

Для подключения столовой к электросети филиалом "Нижновэнерго" реконструирована ПС "Буревестник", где был заменен силовой трансформатор Т-1. Кроме того, энергетики спроектировали, построили и оборудовали две трансформаторные подстанции 10/0,4 и 6/0,4 кВ, а также проложили более 20 км линий электропередачи.

Технологическое присоединение остается одним из приоритетных направлений деятельности Нижновэнерго. Эта работа позволяет не только ежегодно обеспечивать необходимыми мощностями тысячи новых потребителей, но и создавать благоприятные условия для развития бизнеса в Нижегородской области.

По всем вопросам, касающимся подключения к электросети, следует обращаться к специалистам Контакт-центра ПАО "МРСК Центра и Приволжья" по бесплатному номеру 8-800-100-33-00. Также получить информацию о технологическом присоединении и заключить договор можно в Центре обслуживания потребителей филиала "Нижновэнерго" в г. Нижний Новгород (ул. Рождественская, д. 33), в офисах обслуживая потребителей в городах Арзамас, Балахна, Дзержинск, Кстово, Навашино и Семенов. Форма заявки на техприсоединение размещена на сайте МРСК Центра и Приволжья. Аналогичные возможности предоставляет портал электросетевых услуг ПАО "Россети" портал-тп.рф.