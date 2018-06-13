Платежная дисциплина предприятий ЖКХ столицы Кабардино-Балкарии - на контроле МРСК Северного Кавказа

О ходе исполнения протокола январского совещания по вопросам погашения дебиторской задолженности за потребленную электроэнергию и принятию действенных мер по улучшению платежной дисциплины организациями коммунального комплекса городского округа Нальчик в 2018 году говорили на совещании, которое провел в АО "Каббалкэнерго" (входит в ГК "Россети") советник генерального директора ПАО "МРСК Северного Кавказа" Казим Уянаев.

В работе заседания приняли участие директор МУП "Водоканал" Владимир Кяров и главный инженер МУП "Нальчикская теплоснабжающая компания" Залим Озроков.

По информации, представленной управляющим директором АО "Каббалкэнерго" Асланом Докшукиным, уровень оплаты за потребленную электроэнергию МУП "Нальчикская теплоснабжающая компания" за четыре месяца 2018 года составил 37%, что на 22,6% ниже аналогичного периода прошлого года. При недоплате за указанный период 49,1 млн рублей у теплоснабжающей компании по состоянию на 1 мая 2018 года сложилась дебиторская задолженность перед гарантирующим поставщиком электроэнергии Кабардино-Балкарии в размере 161,3 млн рублей. Существенное ухудшение платежной дисциплины этого предприятия ЖКХ выявил и сравнительный анализ уровня оплаты в мае 2017 и 2018 годов. Так, в 2017 году этот показатель был на уровне 219%, а в текущем году он составил лишь 0,8% от объема продаж.

Кроме того, было отмечено, что график погашения дебиторской задолженности за потребленный энергоресурс, оговоренный на январском совещании, теплоснабжающая компания так и не согласовала с АО "Каббалкэнерго".

В докладе Аслана Докшукина было отмечено, что за четыре месяца текущего года уровень оплаты за потребленную электроэнергию МУП "Водоканал" на 12% превысил аналогичный показатель 2017 года и составил 64%. Дебиторская задолженность этого предприятия перед энергетиками по состоянию на 1 мая 2018 года – 67,9 млн рублей. Но при этом наблюдается положительная динамика оплаты текущих платежей.

Детально обсудив все стороны проблемы, руководителям МУП "Нальчикская теплоснабжающая компания" и МУП "Водоканал" было рекомендовано во втором полугодии принять безотлагательные меры по улучшению платежной дисциплины, согласовать с АО "Каббалкэнерго" график оплаты текущего потребления электроэнергии и погашения дебиторской задолженности в период июнь-сентябрь 2018 года, оптимизировать собственные расходы и завершить инвентаризацию абонентских баз.

"Если в полном объеме будут выполнены все соглашения и договоренности, которых мы сегодня достигли, то, поверьте, это положительно отразится не только на производственных показателях всех представленных здесь компаний, но и на имидже всей республики в целом", - обратился к присутствующим Казим Уянаев, завершая совещание.