Подведены итоги ведущего форума микроэлектроники и полупроводников SEMIEXPO Russia 2018

29 и 30 мая в ЦВК "Экспоцентр" прошло ведущее мероприятие в области микроэлектроники и полупроводников в России SEMIEXPO Russia 2018. В этом году в рамках выставки прошла 2-х дневная программа разноплановых деловых мероприятий: от конференций по различным аспектам развития бизнеса в России и за рубежом до первого в России SEMI Member Forum, ставшего премьерой этого года. Выставку посетили более тысячи профессиональных специалистов, зарубежных экспертов и студентов профильных российских ВУЗов.

Экспозиция выставки была представлена участниками из России, Германии, Нидерландов, Бельгии, США, Чехии, Франции, Японии, Сингапура, Белоруссии, Тайваня и Словакии. Традиционно со стендами участвовали такие компании как Диполь, КБТЭМ-ОМО, SVCS, Maicom Quarz, Техноюнити (Корпорация развития Зеленограда), СКТО Промпроект, EBARA, SPS Europe и другие.

Программа конференции началась 29 мая с выступления Алексея Волостнова (Frost & Sullivan) с обзором текущего состояния и перспектив развития микроэлектроники в России и на глобальном уровне. В первой конференционной сессии приняли также участие эксперты из Future Horizons, ПАО "Микрон", Eureka, СКТО Промпроект. Перед своим выступлением генеральный директор ПАО "Микрон" Гульнара Хасьянова отметила, что "сегодня отрасль микроэлектроники во всем мире находится в фазе серьезных перемен, перестраиваясь под потребности цифровой экономики".

Первый за всю историю выставки SEMI Member Forum привлек внимание большого количества экспертов из различных индустрий, представителей российского и международного бизнес-сообщества. Спикерами Форума стали Stefan Kester (Shenker AG), Joachim Ludvig (COLANDIS GmbH), Алексей Волостнов (Frost&Sullivan) и Владимир Крупник (Crocus Nano Electronics). Модератором Форума выступил Генеральный директор Future Horizons – Malcolm Penn. Участники дискуссии обсудили возможности сотрудничества российской индустрии микроэлектроники с глобальным сообществом. Stefan Kester отметил, что город Дрезден, где располагается крупнейший в Европе кластер, объединяющий более 300 коммерческих компаний, университетов и исследовательских центров, намерен продолжать сотрудничество как с выставкой SEMIEXPO Russia, так и с российской индустрией. Joachim Ludwig оценил перспективы локального рынка, как положительные, но также отметил, что "российский рынок нуждается в новейших технологиях и решениях". Во время проведения Форума спикеры активно общались с аудиторией, отвечали на вопросы делегатов Форума. Четыре ведущих эксперта предложили свою непосредственную поддержку в развитии российского старт-ап проекта молодому ученому, заинтересовавшись его разработкой.

30 мая деловая программа мероприятий была сфокусирована на экспортных перспективах. В сессии выступили Михаил Фельдман ("ЦНИИ" Электроника"), Дмитрий Политов (ВЭБ-Инновации), Марат Короваев (Российский Экспортный Центр) и многие другие. Особенно слушатели отметили выступление Франка Зальцгебера (Европейское космическое агентство), на тему “Space solutions”. Презентация была посвящена развитию и применению технологий космоса в повседневной жизни. Франк стал ключевой фигурой сессии, собрав вокруг себя наибольшее количество заинтересованной профессиональной публики.

Также впервые в рамках SEMIEXPO Russia 2018 прошел МЭМС-Форум 2018. МЭМС-Форум за свою многолетнюю историю успел приобрести статус конференции международного уровня, которая ежегодно становится ведущим событием по тематике микросистем в России и странах СНГ. Исполнительный директор РАМЭМС Денис Урманов отметил: "В этом году МЭМС-Форум 2018 на базе SEMIEXPO, позволил более широко взглянуть на тематику датчиков и систем, основанных на МЭМС и других принципах действия. Отличительной чертой мероприятия стал широкий охват цифровых сенсорных решений для безопасности, строительства, точного земледелия, медицины, ЖКХ и многих других сфер. При этом важным моментом в докладах все спикеров была принципиальная возможность изготовления описываемых устройств именно в России и направленность на освоение в первую очередь российского рынка. Отрадно, что нам уже по силам производство самых современных малогабаритных "умных" датчиков конкурентоспособных как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Надеюсь, что в 2019 году совместно с SEMIEXPO RUSSIA, мы сможем представить на Форуме новые разработки на базе российских прорывных технологий. Это внесёт свой позитивный вклад в укрепление статуса и престижа России на мировом рынке." МЭМС-Форум 2018 в рамках SEMIEXPO Russia 2018 был посвящен актуальным вопросам разработки и производства современных МЭМС-датчиков и сенсорных решений. Отдельное внимание на Форуме было уделено сферам применения высокотехнологичных датчиков (умные города, Индустрия 4.0, цифровая экономика и др.). Форум имел колоссальный успех, чем закрепил свое особое место и роль в рамках деловой программы выставки SEMIEXPO Russia.

Для молодых представителей отрасли 29 — 30 мая на площадках Science & Technology ARENA и Networking Area прошел Ежегодный Всероссийский конкурс научно-технических проектов "Инновационная радиоэлектроника". Конкурс организован ЦНИИ "Электроника" при поддержке Министерства промышленности и торговли России и ведущих представителей радиоэлектронной промышленности — Kraftway, "Радар ММС", НИИМА "Прогресс", НИИ "Масштаб", АО "Байкал-Электроникс" и др. Спонсором Science & Technology ARENA выступила компания Крокус Наноэлектроника. Участники конкурса продемонстрировали на своих стендах прототипы или презентации своих проектов, а экспертное жюри высокого оценило разработки молодых талантливых ученых в сфере радиоэлектроники и микроэлектроники. Членами компетентного жюри выступили Дмитрий Политов (ВЭБ-Инновации), Malcolm Penn (Future Horizons), Анатолий Ковалев (АО "ЗНТЦ") и Jacques Berg (TEL VC).

Гала-ужин в честь открытия выставки SEMIEXPO Russia прошел в этом году в Bosco Fresh&Bar на Красной площади, где экспоненты выставки и приглашенные гости смогли пообщаться в неформальной обстановке и поделиться впечатлениями от мероприятия. Спонсором вечера стала международная компания GreenTechnologyInvestments.