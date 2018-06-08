Ремонтные работы в филиале "Ивэнерго" вступили в активную фазу

Энергетики филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Ивэнерго" активно реализуют ремонтную программу 2018 года. За пять месяцев текущего года специалистами электросетевой компании капитально отремонтировано более 500 км воздушных линий электропередачи различных классов напряжения.

Ремонтные работы ивановские энергетики проводят в течение всего года, однако наибольший их объем выполняется в весенне-летний период. С января по май 2018 года в распределительных сетях 0,4-6-10 кВ был выполнен ремонт 166 трансформаторных подстанций (ТП), произведена заменена порядка 200 опор ВЛ и 1250 изоляторов. Кроме того, осуществлен ремонт 5-ти силовых трансформаторов 35-110 кВ на подстанциях "Шуя-1", "Фурманов-3", "Тейково", "Ивановская-6" и "Ивановская-2".

Также, для предотвращения отключений воздушных линий из-за перекрытия их порослью и падения деревьев на провода произведена расчистка более 160 га просек под ВЛ всех классов напряжения.

Напомним, что в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону 2018-2019 годов персоналу Ивэнерго предстоит выполнить капитальный ремонт свыше 2000 км воздушных линий электропередачи, более 500 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ, а также энергооборудования на 140 подстанциях 35-110 кВ. Особое внимание уделяется работам по расчистке и расширению трасс ВЛ. От древесно-кустарниковой поросли в течение года будет расчищено более 1000 га трасс под ВЛ различного класса напряжения.

Проводимые энергетиками работы позволяют подготовить электросетевой комплекс региона к стабильному функционированию оборудования в зимний период и обеспечить надежное электроснабжения всех категорий потребителей Ивановской области.