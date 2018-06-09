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Отраслевые новости: Энергетика

Саратовский филиала "Т Плюс" реализует проект по установке ИТП для жилых домов г. Балаково

Саратовский филиала Т Плюс реализует проект по установке ИТП для жилых домов г. Балаково

13 июня 2018, 15:51
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС

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Саратовский филиал "Т Плюс" провел для представителей балаковских средств массовой информации презентацию пилотного проекта по оснащению многоквартирных домов автоматизированными индивидуальными тепловыми пунктами (АИТП), который энергокомпания реализует в городе. На вопросы журналистов ответили технический директор-главный инженер ТУТС в г. Балаково Игорь Струков и курирующие этот проект специалисты компании.

В ходе мероприятия журналистам показали работу одного из современных индивидуальных тепловых пунктов, аналоги которых предполагаются устанавливать на других объектах пилотного проекта Саратовского филиала "Т Плюс". Он расположен в подвальном помещении новостройки на ул. Топоринская. Для ИТП характерна компактность, малошумные насосы, которые совершенно не слышны в квартирах, частотные преобразователи, позволяющие экономить электроэнергию, эффективные пластинчатые водоподогреватели для подготовки горячей воды.

Всего по проекту планируется установить АИТП на 51 объекте, находящимся в зонах ЦТП № 1, 2, 19, 31, 38, 39. Это 43 многоквартирных дома, 5 учреждений социальной сферы и 3 здания прочего назначения на ул. Рабочая, Ленина, Комарова, Саратовское шоссе, Каховская, Шевченко и т.д. При наличии согласия всех собственников в каждом из них появится свой автоматизированный индивидуальный тепловой пункт для подготовки горячей воды и поддержания комфортной температуры в системе отопления.

Выбор для пилотного проекта именно данных объектов согласован с администрацией Балаковского МР и произведен по результатам анализа характерной для данных многоквартирных домов ситуации с горячим водоснабжением. Это старый жилой фонд с проектной тупиковой системой ГВС (без циркуляции). Если сейчас горячая вода для жителей готовится в ЦТП, которые расположены в нескольких сотнях метров от дома, и доставляется на точки водоразбора по тупиковым трубопроводам, то АИТП позволит готовить горячую воду в каждом конкретном доме индивидуально.

Другое преимущество АИТП – в возможности автоматически регулировать потребление отопления в границах каждого дома. Данное оборудование самостоятельно управляет расходом теплоносителя, оперативно повышая или понижая его в зависимости от динамики температуры наружного воздуха.

Ориентировочная стоимость каждого АИТП составляет около 1 млн рублей. Однако в рамках пилотного проекта, который инициирует Саратовский филиал "Т Плюс", жители дополнительных затрат не понесут.

Компания: ПАО "Т Плюс"
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