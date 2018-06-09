Саратовский филиала "Т Плюс" реализует проект по установке ИТП для жилых домов г. Балаково

Саратовский филиал "Т Плюс" провел для представителей балаковских средств массовой информации презентацию пилотного проекта по оснащению многоквартирных домов автоматизированными индивидуальными тепловыми пунктами (АИТП), который энергокомпания реализует в городе. На вопросы журналистов ответили технический директор-главный инженер ТУТС в г. Балаково Игорь Струков и курирующие этот проект специалисты компании.

В ходе мероприятия журналистам показали работу одного из современных индивидуальных тепловых пунктов, аналоги которых предполагаются устанавливать на других объектах пилотного проекта Саратовского филиала "Т Плюс". Он расположен в подвальном помещении новостройки на ул. Топоринская. Для ИТП характерна компактность, малошумные насосы, которые совершенно не слышны в квартирах, частотные преобразователи, позволяющие экономить электроэнергию, эффективные пластинчатые водоподогреватели для подготовки горячей воды.

Всего по проекту планируется установить АИТП на 51 объекте, находящимся в зонах ЦТП № 1, 2, 19, 31, 38, 39. Это 43 многоквартирных дома, 5 учреждений социальной сферы и 3 здания прочего назначения на ул. Рабочая, Ленина, Комарова, Саратовское шоссе, Каховская, Шевченко и т.д. При наличии согласия всех собственников в каждом из них появится свой автоматизированный индивидуальный тепловой пункт для подготовки горячей воды и поддержания комфортной температуры в системе отопления.

Выбор для пилотного проекта именно данных объектов согласован с администрацией Балаковского МР и произведен по результатам анализа характерной для данных многоквартирных домов ситуации с горячим водоснабжением. Это старый жилой фонд с проектной тупиковой системой ГВС (без циркуляции). Если сейчас горячая вода для жителей готовится в ЦТП, которые расположены в нескольких сотнях метров от дома, и доставляется на точки водоразбора по тупиковым трубопроводам, то АИТП позволит готовить горячую воду в каждом конкретном доме индивидуально.

Другое преимущество АИТП – в возможности автоматически регулировать потребление отопления в границах каждого дома. Данное оборудование самостоятельно управляет расходом теплоносителя, оперативно повышая или понижая его в зависимости от динамики температуры наружного воздуха.

Ориентировочная стоимость каждого АИТП составляет около 1 млн рублей. Однако в рамках пилотного проекта, который инициирует Саратовский филиал "Т Плюс", жители дополнительных затрат не понесут.