Системный оператор обеспечил режимные условия для реализации первого этапа схемы выдачи мощности Прегольской ТЭС в Калининградской области

Специалисты филиалов АО "СО ЕЭС" "Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Северо-Запада" (ОДУ Северо-Запада) и "Региональное диспетчерское управление энергосистемы Калининградской области" (Балтийское РДУ) разработали и реализовали комплекс режимных мероприятий, для проведения комплексного опробования и ввода в работу оборудования открытого распределительного устройства (ОРУ) 330 кВ Прегольской ТЭС и воздушных линий электропередачи (ВЛ) 330 кВ Прегольская ТЭС – Советск-330 и Прегольская ТЭС – О-1 Центральная.

Работы по реализации первого этапа схемы выдачи мощности Прегольской ТЭС, обеспечивающие постановку под напряжение и ввод в работу ОРУ 330 кВ и двух ВЛ 330 кВ, образованных после разрезания ВЛ 330 кВ Центральная – Советск-330 и строительства заходов на ОРУ, успешно завершились 8 июня. Ввод в работу этих объектов позволяют перейти к пусконаладочным работам на генерирующем оборудовании строящейся электростанции. Второй этап реализации схемы выдачи мощности ТЭС предполагает ввод в работу новой ВЛ 330 кВ Прегольская – Северная.

Прегольская ТЭС – самый крупный объект генерации из строящихся в Калининградской области. Электростанция создается на основе четырех энергоблоков парогазового цикла общей мощностью 440 МВт. В состав основного оборудования каждого энергоблока входят одна газовая турбина производства ООО "Русские газовые турбины", паровая турбина, изготовленная ПАО "Силовые машины" и котел-утилизатор производства АО "Подольский машиностроительный завод". Новая электростанция обеспечит создание необходимых резервов мощности в Калининградской энергосистеме и повысит энергобезопасность региона. Ввод в работу Прегольской ТЭС запланирован на 2018-2019 гг.

В процессе строительства заходов ВЛ 330 кВ Прегольская ТЭС – Советск-330 и Прегольская ТЭС – О-1 Центральная и ОРУ 330 кВ Прегольской ТЭС специалисты ОДУ Северо-Запада и Балтийского РДУ принимали участие в разработке задания на проектирование, согласовании проектной и рабочей документации, приемке в опытную эксплуатацию каналов связи и системы сбора и передачи телеметрической информации, разработке программы комплексного опробования вводимого оборудования и проверке выполнения технических условий на технологическое присоединение объектов к электрическим сетям.

В ходе подготовки к испытаниям специалисты Балтийского РДУ выполнили расчеты электроэнергетических режимов энергосистемы Калининградской области с учетом ввода в эксплуатацию новых ВЛ, а также провели расчеты статической и динамической устойчивости, величин токов короткого замыкания и параметров настройки (уставок) устройств релейной защиты в прилегающей сети 110–330 кВ.

В период строительства электросетевых объектов, а также при опробовании оборудования напряжением и вводе его в работу Системным оператором обеспечена устойчивая работа энергосистемы региона.