Живите полной жизнью вместе с Insider Digest № 84!

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13 июня 2018, 11:50
Рубрика: Новости портала
Метки: RusCable Insider, НОВОСТИ, RusCable.Ru
Обновленная обложка и Рубрикатор
RusCable Insider Digest №84 от 04.06.2018
RusCable Insider Digest №84 от 04.06.2018
Встречайте новый номер RusCable Insider Digest №84 от 13 июня 2018 года! Совсем недавно, отраслевой дайджест сменил свой дизайн. Как и прежде — это было вызвано, в первую очередь, постоянным желанием редакции упростить навигацию и улучшить эффективность чтения и восприятия информации, представляемой в еженедельнике. Каждый понедельник, Insider Digest собирает для своих читателей самую важную информацию, ключевые новости из мира электроэнергетики, электротехники и кабельной промышленности, в легком и удобном формате digital-book. Для того чтобы наши читатели могли как можно легче и быстрее войти в курс дел, мы продолжаем улучшать функционал нашего дайджеста.
Сегодня, мы представляем вам обновленную главную страницу Insider Digest и специальный рубрикатор! С помощью новых функций, вы сможете осуществлять быстрый переход по ссылкам и рубрикам внутри выпуска.
На обложке издания теперь располагается специальный блок «Выбор редакции». Он включает в себя набор из самых важных и заметных новостей недели по мнению редакции, каждая из них со ссылкой быстрого перехода.
Рубрикатор издания представляет из себя широкий список всех существующих рубрик Insider Digest, при клике на интересующую рубрику, читатель немедленно переходить к нужной странице дайджеста. В команде RusCable Insider мы делаем все, чтобы информация была оперативной и доступной, а время, которое вы уделяете отраслевым новостям, сокращалось.
В новом 84 выпуске вас по-прежнему ждут основные события прошедшей недели, которые помогут быстро войти в курс дел и спланировать свой график на ближайшую перспективу. Одним из основных пунктов этого графика может стать деловое и профессиональное мероприятие: Третий открытый отраслевой чемпионат по компетенции «Электромонтажные работы» по стандартам WORLDSKILLS. Ознакомится с подробностями проведения чемпионата и узнать расписание его деловой программы можно в специальном разделе выпуска.
Живите полной жизнью вместе с RusCable Insider! До следующей недели!
Ниже мы представляем, краткий анонс выпуска:
Рубрика «Обязательно к прочтению»
Рубрика «Материалы RusCable.Ru»
Рубрика «Кабельные заводы»
Рубрика «Новые разработки и решения в кабельной промышленности»
Рубрика «Сырьевые рынки»
Рубрика «Инвестиционные проекты»
Рубрика «Правительственные новости»
Рубрика «РУСАЛ» под санкциями»
Архив всех предыдущих выпусков расположен на отдельной странице портала RusCable.Ru в разделе «Издания».
По вопросам сотрудничества обращайтесь в редакцию по указанным ниже контактам, а также через социальные сети.
Адрес редакции RusCable Insider Digest (РусКабель Инсайдер Дайджест)
111123, Москва, Электродный проезд, д.8а
Тел.: +7 (495) 229-33-36
WA/Viber/Telegram 8 999 831 73 74
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