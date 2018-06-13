Живите полной жизнью вместе с Insider Digest № 84!

Обновленная обложка и Рубрикатор RusCable Insider Digest №84 от 04.06.2018 RusCable Insider Digest №84 от 04.06.2018

Встречайте новый номер RusCable Insider Digest №84 от 13 июня 2018 года! Совсем недавно, отраслевой дайджест сменил свой дизайн. Как и прежде — это было вызвано, в первую очередь, постоянным желанием редакции упростить навигацию и улучшить эффективность чтения и восприятия информации, представляемой в еженедельнике. Каждый понедельник, Insider Digest собирает для своих читателей самую важную информацию, ключевые новости из мира электроэнергетики, электротехники и кабельной промышленности, в легком и удобном формате digital-book. Для того чтобы наши читатели могли как можно легче и быстрее войти в курс дел, мы продолжаем улучшать функционал нашего дайджеста.

Сегодня, мы представляем вам обновленную главную страницу Insider Digest и специальный рубрикатор! С помощью новых функций, вы сможете осуществлять быстрый переход по ссылкам и рубрикам внутри выпуска.

На обложке издания теперь располагается специальный блок «Выбор редакции». Он включает в себя набор из самых важных и заметных новостей недели по мнению редакции, каждая из них со ссылкой быстрого перехода.

Рубрикатор издания представляет из себя широкий список всех существующих рубрик Insider Digest, при клике на интересующую рубрику, читатель немедленно переходить к нужной странице дайджеста. В команде RusCable Insider мы делаем все, чтобы информация была оперативной и доступной, а время, которое вы уделяете отраслевым новостям, сокращалось.

В новом 84 выпуске вас по-прежнему ждут основные события прошедшей недели, которые помогут быстро войти в курс дел и спланировать свой график на ближайшую перспективу. Одним из основных пунктов этого графика может стать деловое и профессиональное мероприятие: Третий открытый отраслевой чемпионат по компетенции «Электромонтажные работы» по стандартам WORLDSKILLS. Ознакомится с подробностями проведения чемпионата и узнать расписание его деловой программы можно в специальном разделе выпуска.

Живите полной жизнью вместе с RusCable Insider! До следующей недели!

Ниже мы представляем, краткий анонс выпуска:

Рубрика «Обязательно к прочтению»

Путин: Рост цен на бензин - результат неточного регулирования в сфере энергоресурсов

«Нафтогаз» пригрозил «Газпрому» повышением тарифа на транзит

РЭЦ открыл «Проектную мастерскую» национального проекта по развитию несырьевого неэнергетического экспорта

Испытания пройдены, к работе готовы

Рубрика «Материалы RusCable.Ru»

LEKRON: Репортаж о посещении Инженерного центра компании ТехИнвест-М

Медиахолдинг «РусКабель» поможет осветить Севастополь

Рубрика «Кабельные заводы»

Кабельщики держат марку

«ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» наладил выпуск медной шины

«Технологический университет» будет готовить специалистов для работы в ГК «ССТ»

«Камский кабель» приглашает на выставку «Уголь России и майнинг»

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» провел очередную сертификацию нефтепогружного кабеля

Новые разработки для предприятий горнорудной промышленности

«ЭМ-КАБЕЛЬ» принял участие в Едином презентационном дне в Кыргызстане

Кабели серии TITANEX® компании Nexans теперь выдерживают температуру до 90°C

МКМ в борьбе за звание лучшего работодателя Москвы

Кабель SUPRLAN в оболочке НГ(А)-LSLTX: безопасность превыше всего

«Камский кабель» на Петербургском международном экономическом форуме

Завод «Энергокабель» получил благодарность за социально-экономический вклад в развитие региона

Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» посетил ВРИО губернатора Орловской области

«Сарансккабель» приглашает на выставку «НЕФТЬ и ГАЗ/MIOGE-2018»

Делегация Орловского кабельного завода посетила выставку «Город Света»

Рубрика «Новые разработки и решения в кабельной промышленности»

Высокоэффективные установки для очистки и плакирования проволоки

Высокоскоростная фотокамера для кабельной отрасли

Рубрика «Сырьевые рынки»

АО «Уралэлектромедь» освоило новый вид катанки диаметром 10 мм

Алюминиевая Ассоциация представила новые возможности для обновления инфраструктуры Санкт-Петербурга

РФ за 4 месяца нарастила экспорт алюминия на 16%

Рубрика «Инвестиционные проекты»

В Якутии начинается строительство электросетей для компрессорных станций газопровода «Сила Сибири»

Пять регионов получат более 400 млн рублей на строительство техно- и индустриальных парков

Рубрика «Правительственные новости»

Минэнерго разработало механизм модернизации старых ТЭС

Андрей Черезов принял участие в совещании, посвященном реализации мероприятий по развитию Республики Крым и города Севастополя

Новак рассказал о влиянии взыскания с «Газпрома» на работу Украины с РФ

ГД приняла закон для формирования правовой основы промышленных технопарков

Рубрика «РУСАЛ» под санкциями»

Надвоицкий завод «Русала» в Карелии из-за санкций США уже 2 месяца работает на склад

Минфин США продлил разрешение на бизнес с En+ и «ЕвроСибЭнерго»

Архив всех предыдущих выпусков расположен на отдельной странице портала RusCable.Ru в разделе «Издания».



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