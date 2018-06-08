Амурские электрические сети приступают к реконструкции подстанции в Благовещенске

Филиал АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" предупреждает о возможных отключениях электроэнергии в центральной части города Благовещенска в связи с проводимой реконструкцией подстанции "Амур".

- Подстанция 35/10 кВ "Амур" введена в эксплуатацию 1964 году, - рассказывает директор СП "ЦЭС" амурского филиала АО "ДРСК" Вячеслав ГАВРИЛОВ. – Схема электроснабжения центральной части областного центра строилась в 60-70 годы, и требует скорейшей реконструкции. Подстанция "Амур" уже давно является закрытым центром питания, то есть, исчерпала возможность подключения новых потребителей. В ходе реконструкции будет полностью заменено оборудование, установлены новые силовые трансформаторы. В настоящее время мы со специалистами АО "АКС" прорабатываем схемы перевода нагрузок энергопотребления на другие подстанции г. Благовещенска.

Отключение подстанции специально запланировано в ночь и в выходные дни, в период минимального энергопотребления, чтобы не беспокоить потребителей отсутствием электричества.

Первое погашение подстанции запланировано 16 июня с 0-00 ч до 16-00 ч. Подстанция 35/10 кВ "Амур" обеспечивает электроснабжение потребителей в кварталах от набережной реки Амур до улицы Горького, от улицы Театральная до улицы Калинина. В период отключения АО "Амурские коммунальные системы", обслуживающие городские электросети, произведут перевод потребителей по резервным схемам электроснабжения на другие центры питания. Тем не менее, непродолжительные отключения части потребителей не исключены.

Сейчас на территории подстанции идут подготовительные работы для замены оборудования. В течение ближайших трех месяцев необходимо будет еще несколько раз отключать энергообъект для проведения реконструкции. Обо всех отключениях будет сообщено дополнительно.