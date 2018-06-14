Бывшая вице-президент "Норникеля" по взаимодействию с властями перешла в "РусАл"

Бывший вице-президент "Норникеля" Елена Безденежных перешла в "РусАл" на должность вице-президента по региональной политике и взаимодействию с органами власти и управления, сообщил "РусАл".

Безденежных, ветеран акционерного конфликта в "Норникеле" 2009-2012 годов, когда "РусАл" Олега Дерипаски оспаривал контроль в "Норникеле" у "Интерроса" Владимира Потанина, покинула ГМК в начале июня этого года. Она входила в правление "Норникеля" с 2012 года и оставалась в нем единственным членом команды экс-гендиректора Владимира Стржалковского, который покинул свой пост в конце 2012 года, когда конфликт завершился подписанием рамочного соглашения акционеров. Сейчас "РусАл" обвиняет двух других участников этого соглашения, "Интеррос" и Crispian Романа Абрамовича и его партнеров, в нарушении этого соглашения.

В должности вице-президента "РусАла" по региональной политике и взаимодействию с органами власти и управлению Безденежных будет курировать подразделения, в зоне ответственности которых находятся вопросы взаимодействия с региональными и федеральными органами власти и управления. Одним из приоритетов Безденежных в новой должности будет участие в реализации проекта "Енисейская Сибирь", направленного на повышение экономической активности регионов Сибири.

Опыт работы Безденежных в металлургической отрасли, знание специфики являющегося ключевым для "РусАла" Сибирского региона послужат максимально эффективной реализации проектов компании в городах ее присутствия, отмечает "РусАл".

Руководство "РусАла" в лице гендиректора Александры Бурико, а также члены совета директоров "РусАла" от En+ Дерипаски подали в отставку в конце мая на фоне подготовки плана по выводу "РусАла" и En+ из санкционного списка США. При этом президент "РусАла" Владислав Соловьев, сменивший весной Дерипаску, сохраняет свой пост.

Интерфакс