Филиал "Владимирэнерго" пригласил на работу выпускников Ивановского энергетического колледжа

Специалисты филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Владимирэнерго" приняли участие в "Ярмарке вакансий" для выпускников Ивановского энергетического колледжа. Энергетики рассказали молодым специалистам о перспективах трудоустройства и преимуществах работы в электросетевой организации.

Ярмарка вакансий – традиционное мероприятие, проводимое в ивановском энергоколледже ежегодно и способствующее трудоустройству молодых специалистов. Его целью является знакомство студентов с компаниями и условиями работы в них. В мероприятии приняли участие порядка 300 выпускников и представители крупных предприятий из Ивановской области и других регионов страны.

Начальник Департамента управления персоналом филиала "Владимирэнерго" Владимир Мырочкин высоко оценил уровень профессиональной подготовки студентов колледжа и потенциал педагогического коллектива: "Работа в электроэнергетической отрасли – непростой и очень ответственный труд. Безусловно, наша компания заинтересована в том, чтобы в профессию приходили молодые, перспективные, грамотные и амбициозные кадры. Расширяя сотрудничество с районными средними профессиональными учебными заведениями (спуз), сузами и вузами, мы даем возможность нашим будущим коллегам больше узнать о выбранной профессии, о предполагаемом работодателе, а также актуализировать полученные знания для успешного применения их на практике".

Отметим, что студенты и выпускники Ивановского энергетического колледжа, а также Ивановского государственного энергетического университета хорошо знакомы с деятельностью филиала "Владимирэнерго", так как ежегодно приезжают на День открытых дверей, организованный предприятием.

В ходе "Ярмарки вакансий" сотрудники Владимирэнерго ответили на вопросы выпускников и провели индивидуальные собеседования по вопросу дальнейшего трудоустройства в филиале, и шесть выпускников колледжа изъявили желание реализовать свой потенциал в филиале "Владимирэнерго".