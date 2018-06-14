"Газпром" добился остановки исполнения решения суда по транзитному контракту с "Нафтогазом"

Российская компания "Газпром" добилась остановки исполнения решения Стокгольмского арбитражного суда по спору с транзитному контракту с "Нафтогазом Украины". Об этом сообщает "Газпром" в четверг, 14 июня.

Приостановка исполнения решения арбитражного суда Стокгольма лишает украинский "Нафтогаз" оснований для попыток ареста активов российской компании за рубежом, поясняется в сообщении.

"Тринадцатого июня апелляционный суд округа Свеа (Швеция) удовлетворил ходатайство ПАО "Газпром" и вынес приказ о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины", — отмечает "Газпром".

"Ходатайство было подано "Газпромом" 7 июня 2018 года в связи с обжалованием арбитражного решения по транзитному контракту и попытками "Нафтогаза" до рассмотрения жалобы по существу начать процедуру принудительного исполнения этого решения в различных юрисдикциях", — поясняется в сообщении компании и добавляется, что "вынесение приказа лишает НАК "Нафтогаз Украины", в том числе, оснований для попыток ареста активов "Газпрома" за рубежом. Данное обстоятельство будет использовано "Газпромом" при обжаловании действий судебных приставов в Швейцарии и Нидерландах".

Украина 30 мая заявила о начале принудительного взыскания средств и поддержке судом ее ходатайства об аресте в Швейцарии акций компаний-операторов Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG (они курируют действующий газопровод "Северный поток" и строящийся "Северный поток — 2"). 5 июня сообщили об аналогичном решении суда по активам российского газового поставщика в Нидерландах. Российская сторона в свою очередь подала в суд Швейцарии заявление о предоставлении доступа к материалам дела о взыскании его активов украинской компанией с целью последующего обжалования действий судебных приставов. Такое же заявление "Газпром" направил в суд в Нидерландах.

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