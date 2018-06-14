Губернатор Курской области поблагодарил МРСК Центра за активное участие в Курской Коренской ярмарке

На имя генерального директора ПАО "МРСК Центра" Олега Исаева поступило Благодарственное письмо за подписью губернатора Курской области Александра Михайлова. Глава региона выражает благодарность компании за активное участие в XVIII межрегиональной Курской Коренской ярмарке и вклад в возрождение традиций Курского края.

Ранее МРСК Центра была отмечена медалью ярмарки: Александр Михайлов в торжественной обстановке вручил ее заместителю генерального директора – директору филиала ПАО "МРСК Центра" – "Курскэнерго" Александру Рудневскому

Курская Коренская ярмарка проводится с 2001 года, зарекомендовав себя в качестве эффективной площадки для налаживания и развития экономических связей и продвижения продукции предприятий и компаний Центральной России, ближнего и дальнего зарубежья. МРСК Центра является постоянной участницей ярмарки. Кроме того, компания обеспечивает надежное электроснабжение ее объектов, организует в рамках ярмарки социально значимые акции.

XVIII межрегиональная Курская Коренская ярмарка прошла 9-10 июня. В ней приняли участие более шести тысяч человек, а выставочно-ярмарочные, спортивные и культурные мероприятия посетили более пятнадцати тысяч человек.

Экспозиция МРСК Центра разместилась в одном из центральных павильонов ярмарки "Регионы России и СНГ". Специалисты курского филиала компании презентовали здесь основные виды деятельности и дополнительные сервисы Общества, а также новые технологии, внедряемые на энергообъектах. Кроме того, в рамках ежегодной акции "Территория безопасности", направленной на организацию безопасного летнего отдыха детей, они провели конкурсы рисунков на асфальте "Энергетика глазами детей" и "Я – выбираю безопасность!".

На период работы ярмарки в курском филиале МРСК Центра были приняты дополнительные меры по обеспечению надежности электроснабжения павильонов. Организовано круглосуточное дежурство аварийно-восстановительных бригад, установлены дополнительные источники питания, на постоянном дежурстве находилась специальная техника. Все это позволило обеспечить участникам и гостям ярмарки комфортные условия для проведения переговоров, обмена опытом, заключения соглашений.